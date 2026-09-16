Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ), σε συνέχεια του Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2026 και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Σεπτεμβρίου 2026, ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της.

Πρόεδρος του ΔΣ αναλαμβάνει ο κ. Τζώρτζης Κανακάρης με τα υπόλοιπα μέλη να είναι ο κ. Νικήτας Ασπιώτης Δ/νων Σύμβουλος, ο κ. Πέτρος Γιαννακάκος Οικονομικός Δ/ντης, ο κ. Αλέξανδρος Κατσουρίδης μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Νικόλαος Κούλης μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Ιωάννης Καλαντζής μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Αθανάσιος Συριανός μη εκτελεστικό μέλος και ο κ. Παντελής Οικονόμου μη εκτελεστικό μέλος.

Το νέο ΔΣ αντικατοπτρίζει την νέα αναπτυξιακή και επιχειρησιακή πορεία της ΕΖΑ με έμπειρα στελέχη της αγοράς.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί περισσότερο χώρο για καθαρές επιχειρηματικές αποφάσεις και για μια διοίκηση προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες και στις προοπτικές της εταιρείας, με στόχο την μεγιστοποίηση αξίας για τους μετόχους και τους συνεργάτες της.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποτελέσει το όχημα για την επόμενη ημέρα της ΕΖΑ. Η εταιρεία έχει πλέον την ευκαιρία να περάσει σε μια περίοδο ενεργού ανάπτυξης, με έμφαση στη διεύρυνση στρατηγικών και εμπορικών συνεργασιών και στην αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.