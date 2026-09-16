Το ηλεκτρονικό «σφυρί» επιστρέφει για τους οφειλέτες της Εφορίας, με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί νέο κύκλο πλειστηριασμών ακινήτων και να στέλνει σαφές μήνυμα σε όσους διατηρούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

Στον προγραμματισμό της φορολογικής διοίκησης έχουν ενταχθεί συνολικά 56 ακίνητα, τα οποία πρόκειται να βγουν σταδιακά σε πλειστηριασμό έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και αποθήκες βρίσκονται στη λίστα, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν ακόμη και από 1.000 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.

Η επανεκκίνηση των πλειστηριασμών συμπίπτει με την προσπάθεια να αυξηθεί η συμμετοχή στη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές έως το τέλος του 2023. Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση δεν έχει κινηθεί στα επίπεδα που αναμένονταν, ενώ η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το «κλειδί» των νέων οφειλών

Για αρκετούς οφειλέτες, πάντως, η είσοδος στις 72 δόσεις περνά από μία βασική προϋπόθεση: να έχουν τακτοποιήσει πρώτα τα νεότερα χρέη τους.

Συγκεκριμένα, οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση. Μόνο τότε μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη των παλαιότερων εκκρεμοτήτων στις 72 δόσεις.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για φορολογουμένους που έχουν συσσωρεύσει χρέη και μετά το 2023, καθώς καλούνται ουσιαστικά να διαχειριστούν ταυτόχρονα παλιές και νέες υποχρεώσεις.

Από τη Μύκονο μέχρι τον Νέο Κόσμο

Η νέα περίοδος πλειστηριασμών ξεκινά με επτά ακίνητα. Ισχυρή παρουσία στη λίστα έχει η Μύκονος, όπου βγαίνουν ακίνητα στο Λειβάδι και στο Καλό Λειβάδι, επιφάνειας 2.873,98 και 5.852,98 τ.μ., με τιμές πρώτης προσφοράς από 59.000 έως 553.000 ευρώ.

Στα Βουνάκια Μυκόνου βγαίνει επίσης περιμανδρωμένος αγρός 4.400,40 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 370.000 ευρώ.

Το ακριβότερο ακίνητο της πρώτης ημέρας βρίσκεται στον Νέο Κόσμο. Πρόκειται για οικόπεδο με πολυώροφο κτίριο, το οποίο οδηγείται σε πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς 1,247 εκατ. ευρώ. Στη Μαγούλα βγαίνει επίσης μεζονέτα 167 τ.μ. σε οικόπεδο 478 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 433.000 ευρώ.

«Βαρύς» Νοέμβριος με 34 πλειστηριασμούς

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 17 Σεπτεμβρίου με εννέα ακίνητα στην Προσοτσάνη Δράμας, όπου οι τιμές πρώτης προσφοράς κυμαίνονται από 1.000 έως 20.000 ευρώ.

Μετά τους πλειστηριασμούς του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος συγκεντρώνεται τον Νοέμβριο.

Στις 11 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί 14 πλειστηριασμοί για ακίνητα σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Κολωνό, Άγιο Βασίλειο και Χανιά, με τιμές από 4.800 έως 595.200 ευρώ.

Στις 18 Νοεμβρίου ακολουθούν άλλοι 17, κυρίως για αγροτεμάχια στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής και στην περιοχή Κομίτσα–Ουρανούπολη, ενώ περιλαμβάνονται και ακίνητα με βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τρεις ακόμη πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου, ενώ τον Δεκέμβριο η λίστα περιλαμβάνει επαγγελματική στέγη 299 τ.μ. στον Πειραιά, με τιμή πρώτης προσφοράς 327.000 ευρώ, καθώς και τρία ακίνητα στο Ηράκλειο Κρήτης, με τιμές έως 697.750 ευρώ.

Πριν από το «σφυρί»

Για να οδηγηθεί ένα ακίνητο σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό προηγείται η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης. Η φορολογική διοίκηση μπορεί, για ληξιπρόθεσμα χρέη, να προχωρήσει σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και, στη συνέχεια, στον πλειστηριασμό τους.

Κατά κανόνα, πριν από την έναρξη αναγκαστικής εκτέλεσης προηγείται ατομική ειδοποίηση προς τον φορολογούμενο για την εξόφληση ή τακτοποίηση της οφειλής.

Η διαδικασία είναι διαφορετική στις κατασχέσεις χρηματικών ποσών, όπου δεν απαιτείται αντίστοιχη προηγούμενη ειδοποίηση, ενώ σε περιπτώσεις όπου εκτιμάται ότι κινδυνεύει η είσπραξη του χρέους μπορούν να ληφθούν ταχύτερα μέτρα για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Δημοσίου.