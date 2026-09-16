Το «γκάζι» μπορεί να έχει πατηθεί λιγότερο, όμως οι τιμές των κατοικιών εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Η ελληνική αγορά ακινήτων κατέγραψε νέο υψηλό στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις αυξήσεις να συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός τους έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η νέα εικόνα έχει όμως μία σημαντική διαφοροποίηση: το μεγαλύτερο «ράλι» δεν καταγράφεται πλέον στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 5,5% το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Πρόκειται για σημαντική αύξηση, αλλά χαμηλότερη από τους ρυθμούς που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια. Το 2025 οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 8,3% και το 2024 κατά 9,1%.

Η αγορά, επομένως, δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Όχι όμως και αποκλιμάκωσης των τιμών.

Η περιφέρεια ανεβάζει ταχύτητα

Η μεγαλύτερη έκπληξη βρίσκεται στη γεωγραφική κατανομή των αυξήσεων. Στην Αθήνα οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση και στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%. Στις άλλες μεγάλες πόλεις η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5,4%.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όμως, οι τιμές έτρεξαν με 7,1%, καταγράφοντας με διαφορά τον υψηλότερο ρυθμό.

Η εικόνα δείχνει ότι η άνοδος της αγοράς κατοικίας αποκτά πλέον μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά. Περιοχές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια βρίσκονταν μακριά από το επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος καταγράφουν ισχυρότερες αυξήσεις από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.

Σημαντικό ρόλο παίζουν η τουριστική ζήτηση, η αναζήτηση κατοικιών εκτός των ακριβότερων κέντρων, αλλά και η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων ακινήτων σε αρκετές τοπικές αγορές.

Η έλλειψη νέων κατοικιών εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που κρατούν ψηλά τις τιμές.

Τα νεόδμητα διαμερίσματα, ηλικίας έως πέντε ετών, κατέγραψαν στο δεύτερο τρίμηνο αύξηση 6,2% σε σχέση με πέρυσι. Στα παλαιότερα ακίνητα η αντίστοιχη άνοδος ήταν 5%.

Η διαφορά αποτυπώνει τη μεγαλύτερη πίεση που υπάρχει στην αγορά σύγχρονων κατοικιών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η νέα οικοδομική δραστηριότητα δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Το 2025, πάντως, είχε καταγραφεί διαφορετική εικόνα. Οι τιμές των νέων διαμερισμάτων είχαν αυξηθεί κατά 7,8%, ενώ στα παλαιά η άνοδος ήταν υψηλότερη, στο 8,6%.

Το «ταβάνι» ακόμη αναζητείται

Παρά την επιβράδυνση, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις αντιστροφής της τάσης.

Το γεγονός ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται περισσότερο από 5% ετησίως, έπειτα από αρκετά χρόνια συνεχούς ανόδου, δείχνει ότι οι πιέσεις στην αγορά κατοικίας παραμένουν ισχυρές.

Για τους υποψήφιους αγοραστές αυτό σημαίνει ότι η αναμονή για σημαντική πτώση των τιμών δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Αντίθετα, κάθε νέο τρίμηνο προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο τιμών πάνω στα ήδη υψηλά προηγούμενων ετών.

Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν στο δεύτερο τρίμηνο κατά 5,3% υψηλότερες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Το 2025 η μέση ετήσια αύξηση είχε φθάσει το 7,9%.

Ανεβάζει στροφές και η οικοδομή

Την ίδια στιγμή, αυξημένη δραστηριότητα καταγράφεται στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές της ΕΛΣΤΑΤ αυξήθηκε κατά 7,1% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, έναντι αύξησης 5,6% που είχε σημειωθεί στην αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο μη εποχικά διορθωμένος δείκτης εμφανίζει άνοδο 30,6%, ενώ σε εποχικά διορθωμένη βάση η μεταβολή περιορίζεται μόλις στο 0,02%.

Η αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα αποτελεί θετική ένδειξη για την προσφορά, δεν σημαίνει όμως ότι το πρόβλημα έλλειψης κατοικιών μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Έτσι διαμορφώνεται το νέο σκηνικό στην κτηματαγορά: οι διψήφιες αυξήσεις μπορεί να υποχωρούν, αλλά οι τιμές εξακολουθούν να καταγράφουν νέα υψηλά. Και πλέον το «ράλι» που ξεκίνησε από τις ακριβές περιοχές της Αθήνας απλώνεται με μεγαλύτερη ένταση στην υπόλοιπη Ελλάδα.