Ανακοινώθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου 2026, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες.

Με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, οι πληρωμές θα γίνουν ως εξής:

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν:

-οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

-οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω -του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα,

-όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.

Λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι:

-των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ,

-των κύριων συντάξεων των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,

-των κύριων συντάξεων των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

-των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.