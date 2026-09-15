Η Αθήνα παραμένει η ακριβότερη πόλη για φοιτητική κατοικία, ενώ η Κομοτηνή βρίσκεται στο άλλο άκρο, με τα χαμηλότερα ενοίκια. Ανάμεσα στις δύο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλος συμπληρώνουν έναν χάρτη φοιτητικής στέγης όπου οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν και η αναζήτηση ενός προσιτού διαμερίσματος γίνεται όλο και δυσκολότερη.

Η μεγάλη εικόνα αποτυπώνεται στην τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την ανάλυση της Geoaxis, οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης για τυπικά φοιτητικά διαμερίσματα έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 128%, ενώ μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο σημείωσαν νέα άνοδο 7,3%.

Το μεγαλύτερο άλμα καταγράφεται στην Αθήνα, όπου τα ζητούμενα ενοίκια είναι σήμερα 164% υψηλότερα από ό,τι πριν από δέκα χρόνια. Ακολουθούν η Πάτρα με αύξηση 148%, η Θεσσαλονίκη με 127%, ο Βόλος με 126% και το Ηράκλειο με 119%. Ακόμη και στην οικονομικότερη Κομοτηνή, πάντως, η αύξηση της δεκαετίας φτάνει το 84%.Η μεγαλύτερη ανατροπή καταγράφεται στην πρωτεύουσα. Σε σχέση με πριν από μία δεκαετία, τα ζητούμενα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί κατά 164%. Ακολουθεί η Πάτρα με αύξηση 148%, η Θεσσαλονίκη με 127%, ο Βόλος με 126% και το Ηράκλειο με 119%. Ακόμη και στην Κομοτηνή, όπου οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες, η αύξηση στη δεκαετία φτάνει το 84%.

Οι αυξήσεις δεν έχουν σταματήσει. Μεταξύ 2025 και 2026, Θεσσαλονίκη και Πάτρα κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 8,1%. Ακολούθησαν ο Βόλος με 7,9%, το Ηράκλειο με 7,2% και η Κομοτηνή με 6,9%.

Στην Αθήνα η αύξηση ήταν μικρότερη, στο 5,9%, ωστόσο πραγματοποιήθηκε πάνω σε μια ήδη ιδιαίτερα υψηλή βάση τιμών.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της αγοράς είναι η ηλικία των διαθέσιμων κατοικιών. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα έχει διάμεση ηλικία 56 ετών, ενώ στην Αθήνα 51 ετών. Στην Πάτρα η αντίστοιχη ηλικία είναι 29 έτη, στην Κομοτηνή 27, στον Βόλο 23 και στο Ηράκλειο 20 έτη.

Στην πράξη, μεγάλο μέρος των φοιτητών καλείται να πληρώσει σημαντικά υψηλότερα ενοίκια για κατοικίες ηλικίας ακόμη και 30 έως 50 ετών.

Λιγότερα σπίτια στην αγορά

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στις τιμές, αλλά και στην περιορισμένη προσφορά. Σύμφωνα με τη Geoaxis, σήμερα διατίθενται αισθητά λιγότερα φοιτητικά διαμερίσματα σε σχέση με το 2017, καθώς σημαντικός αριθμός ακινήτων έχει μετακινηθεί προς τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ή έχει πωληθεί στο πλαίσιο της Golden Visa.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ζωγράφου, μιας από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη φοιτητική ζήτηση στην Αθήνα. Τα εγγεγραμμένα ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο από 138 σε 199, δηλαδή κατά 44%, ενώ σε σύγκριση με το 2024 η αύξηση φτάνει το 69%.

Μια περιορισμένη αποκλιμάκωση των τιμών μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου θεωρείται πιθανή μόνο εφόσον μέρος των ακινήτων αυτών επιστρέψει στη μακροχρόνια μίσθωση.

Συγκατοίκηση και ιδιωτικές φοιτητικές εστίες

Οι υψηλές τιμές αλλάζουν πλέον και τις επιλογές των φοιτητών. Η συγκατοίκηση κερδίζει έδαφος, καθώς δύο ή περισσότεροι φοιτητές μοιράζονται ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα και επιμερίζουν ενοίκιο και λειτουργικά έξοδα.

Η τάση αυτή αρχίζει να επηρεάζει και την αγορά, καθώς μεγαλύτερα διαμερίσματα, τα οποία στο παρελθόν μπορεί να δυσκολεύονταν περισσότερο να βρουν ενοικιαστή, εμφανίζουν σταδιακά χαμηλότερο κίνδυνο να παραμείνουν κενά.

Την ίδια στιγμή, το έλλειμμα διαθέσιμων κατοικιών έχει ανοίξει ένα νέο πεδίο για το real estate. Μεγάλοι παίκτες της αγοράς στρέφονται στην ανάπτυξη ιδιωτικών φοιτητικών εστιών, ποντάροντας σε οργανωμένα συγκροτήματα κατοικιών με πρόσθετες υπηρεσίες.

Έτσι, η φοιτητική στέγη μετατρέπεται σταδιακά σε ξεχωριστή αγορά ακινήτων, την ώρα που για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους η εξασφάλιση ενός προσιτού σπιτιού κοντά στο πανεπιστήμιο γίνεται ολοένα δυσκολότερη.