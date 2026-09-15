Μια τελευταία ευκαιρία έχουν οι ενοικιαστές για να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να τους στερήσουν την επιστροφή ενός ενοικίου που θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου. Η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, καθώς μέχρι τότε θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί σωστά η φορολογική εικόνα που θα χρησιμοποιήσει η ΑΑΔΕ για τον αυτόματο υπολογισμό της ενίσχυσης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν ιδιαίτερα τα ποσά των ενοικίων που έχουν δηλώσει στο Ε1, τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και το IBAN στο οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα. Όπου υπάρχουν λάθη, υπάρχει περιθώριο να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, ενώ προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστή επιστροφή έως 800 ευρώ για φοιτητική κατοικία.

Για τον υπολογισμό της επιστροφής λαμβάνονται υπόψη τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025 και δηλώθηκαν στη φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε το 2026.

Για την κύρια κατοικία χρησιμοποιούνται τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 811 έως 816 του Ε1, ενώ για τη φοιτητική κατοικία εξαρτώμενων τέκνων οι κωδικοί 817 έως 822.

Τα ποσά δεν γίνονται δεκτά χωρίς έλεγχο. Η ΑΑΔΕ θα τα διασταυρώσει με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη.

Οι ενοικιαστές θα πρέπει αρχικά να επιβεβαιώσουν ότι ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που εμφανίζεται στη φορολογική τους δήλωση είναι σωστός και ότι το συνολικό ενοίκιο που αναγράφεται στο Ε1 αντιστοιχεί στα χρήματα που πραγματικά κατέβαλαν.

Εάν εντοπιστεί λάθος ή παράλειψη, μπορούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για τη διόρθωση των σχετικών στοιχείων.

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται από όσους άλλαξαν σπίτι μέσα στο 2025 ή τροποποίησαν τη σύμβαση μίσθωσης. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σωστά τόσο οι διαφορετικές περίοδοι μίσθωσης όσο και τα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε κατοικία.

Απαραίτητος είναι και ο έλεγχος του IBAN στο myAADE, ώστε ο τραπεζικός λογαριασμός να είναι σωστός και επιβεβαιωμένος πριν από την πληρωμή.

Για τη φοιτητική κατοικία θα πρέπει αντίστοιχα να ελεγχθούν τα στοιχεία της μίσθωσης και του εξαρτώμενου τέκνου.

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικαιούχοι

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Έτσι, εάν κάποιος πλήρωσε 500 ευρώ τον μήνα σε ολόκληρη τη διάρκεια του 2025, δηλαδή συνολικά 6.000 ευρώ, δικαιούται επιστροφή 500 ευρώ. Με ενοίκιο 600 ευρώ τον μήνα και ετήσια δαπάνη 7.200 ευρώ, η επιστροφή διαμορφώνεται στα 600 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό για την κύρια κατοικία είναι 800 ευρώ για δικαιούχο χωρίς παιδιά, 850 ευρώ με ένα παιδί και 900 ευρώ με δύο παιδιά, ενώ προστίθενται 50 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Για φοιτητική κατοικία μπορεί να καταβληθεί επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά κατοικία. Προκειμένου να προσδιοριστεί το τελικό ποσό, η φορολογική διοίκηση θα διασταυρώσει το Ε1 του ενοικιαστή με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη δήλωση του εκμισθωτή.

Εάν ο ενοικιαστής έχει δηλώσει στο Ε1 μεγαλύτερο ποσό από εκείνο που εμφανίζεται τόσο στο μισθωτήριο όσο και στη δήλωση του ιδιοκτήτη, θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο τελευταία ποσά.

Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της δαπάνης που έχει δηλώσει ο ίδιος ο μισθωτής στο Ε1.

Τα εισοδηματικά όρια

Για να καταβληθεί η επιστροφή ισχύουν και εισοδηματικά κριτήρια. Το όριο διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ για τον άγαμο και στις 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για όσους δηλώσουν ανακριβή στοιχεία. Εάν μετά τις διασταυρώσεις διαπιστωθούν ψευδή δεδομένα για κύρια ή φοιτητική κατοικία, ο δικαιούχος θα πρέπει να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό με ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα χάσει το δικαίωμα στην ενίσχυση για τα επόμενα τρία χρόνια.