Άνοδο έχουν καταγράψει οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές σήμερα, Τρίτη 15/9, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθι της Υεμένης, εξαπέλυσαν τη Δευτέρα 14/9 νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Την ίδια στιγμή, τα αραβικά κράτη του Κόλπου ανέβαλαν προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αυτή εκτόξευσε την τιμή του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε κατά 1,27%, στα 102,68 δολάρια το βαρέλι.