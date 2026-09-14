Inalan. 12 Χρόνια Μεγαλώνουμε Μαζί!

Δώδεκα χρόνια είναι αρκετά για να μην είμαστε πια εκεί απ’ όπου ξεκινήσαμε. Αλλάζουμε σπίτια, πόλεις, δουλειές. Γνωρίζουμε ανθρώπους, κάνουμε σχέδια, δημιουργούμε, αλλάζουμε πορεία και, αν χρειαστεί, ξεκινάμε ξανά από την αρχή.

Το 2014 ήταν και για εμάς στην Inalan η αρχή μιας διαδρομής με ένα ξεκάθαρο όραμα: να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε. Από την πρώτη στιγμή επενδύσαμε στην οπτική ίνα, αναπτύσσοντας από το μηδέν το δικό μας ανεξάρτητο δίκτυο, χωρίς υποδομές χαλκού.

Από τότε, κάθε νέο χιλιόμετρο οπτικής ίνας, κάθε νέα γειτονιά, κάθε σπίτι και επιχείρηση που συνδεόταν στο δίκτυό μας γινόταν μέρος αυτής της διαδρομής. Σήμερα, το δίκτυό μας ξεπερνά τα 3.734 χιλιόμετρα, οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από 1.134.909 νοικοκυριά και η παρουσία μας εκτείνεται από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έως τα Χανιά. Με internet και σταθερή τηλεφωνία, συνεχίζουμε ως μια ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών να κάνουμε αυτό που βρίσκεται στον πυρήνα μας από την πρώτη ημέρα: να δημιουργούμε συνδέσεις.

Ήμασταν εκεί, σε κάθε νέα αρχή και κάθε σημαντική αλλαγή της ζωής. Στα φοιτητικά χρόνια και στα πρώτα επαγγελματικά βήματα. Σε μια ιδέα που ξεκίνησε από ένα laptop και έγινε επιχείρηση. Στα σπίτια που γέμισαν με περισσότερες φωνές και στους ανθρώπους που, ακόμη κι όταν βρέθηκαν χιλιόμετρα μακριά, παρέμειναν κοντά. Στα βράδια streaming, στα online παιχνίδια, στις βιντεοκλήσεις και σε όλες εκείνες τις μικρές στιγμές που έγιναν αναμνήσεις. Κάπως έτσι, οι ιστορίες εκατομμυρίων ανθρώπων συναντούσαν τη δική μας και μεγαλώναμε μαζί.

Δώδεκα χρόνια μετά, έχουμε πολλούς λόγους να χαμογελάμε. Για διακρίσεις όπως το Ookla Speedtest Award και τα Green Brand Awards 2025, αλλά και για το Gold Award στην κατηγορία Best Use of Social Media, το Silver Award στην κατηγορία Best Use of Promo Campaign / Contest και το Bronze Award στην κατηγορία Best In-House CX Team, που αναγνωρίζουν τη δημιουργική μας επικοινωνία, τη δύναμη της κοινότητάς μας και την εμπειρία που χτίζουμε καθημερινά για τους συνδρομητές μας. Μα περισσότερο απ’ όλα, για το 90% των συνδρομητών μας που δηλώνει ότι η εμπειρία internet στο σπίτι βελτιώθηκε με την Inalan. Γιατί οι διακρίσεις έχουν αξία, αλλά η μεγαλύτερη επιβεβαίωση έρχεται πάντα από τους ανθρώπους που μας επιλέγουν.

Σήμερα, γιορτάζουμε, με 300 Mbps Upload/Download στα 12€ τον μήνα*, όλα όσα έχουμε καταφέρει μαζί με εκείνους που μας εμπιστεύτηκαν από την πρώτη στιγμή, όσους προστέθηκαν στην πορεία και όσους θα γίνουν μέρος της διαδρομής μας από εδώ και πέρα. Γιατί όσο κι αν αλλάζει ο τρόπος που ζούμε και επικοινωνούμε, θέλουμε να είμαστε εκεί. Να συνδέουμε όσα έχουν σημασία και να συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε μαζί.

Inalan. 12 Χρόνια Μεγαλώνουμε Μαζί!

* Ισχύουν όροι και προυποθέσεις.