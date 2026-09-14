Μισθώματα που φτάνουν ακόμη και τα 315 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα καταγράφονται πλέον στους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους της χώρας, την ώρα που διεθνείς αλυσίδες αναζητούν νέα σημεία και διευρύνουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά.

Σε υψηλές ταχύτητες εξακολουθεί να κινείται η αγορά των εμπορικών ακινήτων, με τις καλές θέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλους τουριστικούς προορισμούς να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η ισχυρή ζήτηση έχει οδηγήσει τα μισθώματα σε νέα υψηλά επίπεδα, ενώ παράλληλα οι αποδόσεις των καλύτερων ακινήτων έχουν υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια.

Η εικόνα που καταγράφει για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η Cushman & Wakefield Proprius συνδέεται με την πορεία του τουρισμού, την αύξηση της απασχόλησης και τη διατήρηση της κατανάλωσης σε θετικό έδαφος.

Μόδα, καλλυντικά, εστίαση, ποτά και ψυχαγωγία βρίσκονται μεταξύ των κατηγοριών που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Την ίδια στιγμή, όμως, το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθεί να επηρεάζει τις αποφάσεις των καταναλωτών, οι οποίοι παραμένουν περισσότερο επιλεκτικοί στις αγορές τους.

Ερμού και Βουκουρεστίου στην κορυφή

Η ακριβότερη εμπορική «βιτρίνα» της χώρας παραμένει η Ερμού. Το prime μίσθωμα έχει φτάσει στα 315 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, όταν το 2019 βρισκόταν στα 280 ευρώ. Μετά την υποχώρηση στα 260 ευρώ την περίοδο 2020-2021, ακολούθησε σταθερή ανάκαμψη, με το μίσθωμα να ανεβαίνει στα 290 ευρώ το 2023-2024, στα 310 ευρώ το 2025 και στα 315 ευρώ φέτος.

Μια ανάσα χαμηλότερα βρίσκεται η Βουκουρεστίου, στα 310 ευρώ/τ.μ., ενώ σημαντικά χαμηλότερα, αλλά επίσης σε υψηλά επίπεδα, κινούνται Γλυφάδα και Τσιμισκή με 165 ευρώ.

Στο Κολωνάκι και την Κηφισιά τα prime μισθώματα διαμορφώνονται στα 120 ευρώ/τ.μ., στον Πειραιά στα 105 ευρώ και στην Αγίου Νικολάου της Πάτρας στα 90 ευρώ.

Η άνοδος είναι εμφανής και εκτός του κέντρου της Αθήνας. Στη Γλυφάδα το αντίστοιχο μίσθωμα ήταν 140 ευρώ το 2019 και πλέον βρίσκεται στα 165 ευρώ, ενώ στην Τσιμισκή αυξήθηκε από 140 σε 165 ευρώ. Στον Πειραιά η μεταβολή είναι ακόμη μεγαλύτερη, από 80 σε 105 ευρώ.

Η αυξημένη ζήτηση για τα καλύτερα εμπορικά ακίνητα αποτυπώνεται και στις αποδόσεις τους.

Στην Ερμού το prime yield έχει συμπιεστεί στο 5,15%, από 6,70% το 2018. Στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται η Βουκουρεστίου, ενώ στην Τσιμισκή η απόδοση έχει περιοριστεί στο 5,90%, από 7% το 2018.

Στη Γλυφάδα βρίσκεται στο 6%, στο Κολωνάκι στο 6,20%, σε Κηφισιά και Πειραιά στο 6,40% και στην Πάτρα στο 6,50%.

Τα διεθνή brands που μεγαλώνουν στην Ελλάδα

Η κινητικότητα δεν περιορίζεται στις τιμές. Διεθνείς αλυσίδες συνεχίζουν να αναζητούν νέα σημεία στην Ελλάδα, ενώ brands που έχουν ήδη παρουσία στη χώρα διευρύνουν το δίκτυό τους.

Στις κινήσεις που καταγράφονται περιλαμβάνονται τα σχέδια ανάπτυξης των Cos και Arket, το flagship κατάστημα της New Yorker στη Σταδίου, καθώς και η επέκταση της Mohito στη Θεσσαλονίκη.

Η Lululemon ενισχύει την παρουσία της σε Μαρούσι και Βουκουρεστίου, ενώ η Poltronesofà προχωρά σε κατάστημα μεγάλης επιφάνειας στον Άλιμο. Ανάπτυξη καταγράφεται επίσης από Foot Locker, Burger King, Joe & The Juice, Pandora και JD Sports.

Στον χώρο της άθλησης και του wellness, η είσοδος του Barry’s Gym δείχνει παράλληλα τη στροφή μέρους της αγοράς σε χώρους που δεν προσφέρουν μόνο προϊόντα, αλλά συνδυάζουν κατανάλωση, υπηρεσίες και εμπειρία.

Από τη Γλυφάδα μέχρι τη Σαντορίνη

Η Foot Locker μίσθωσε κατάστημα 465 τ.μ. στη Μεταξά στη Γλυφάδα, καθώς και χώρο 400 τ.μ. στην Ερμού του Βόλου. Η Pandora απέκτησε νέο σημείο 72 τ.μ. στη Σαντορίνη και η Lululemon 118 τ.μ. στο Attica Department Store. Στην Τσιμισκή, η La Vie En Rose μίσθωσε 130 τ.μ. και η Hunkemoller 160 τ.μ., ενώ στον Πειραιά η Accessorize προχώρησε σε μίσθωση 368 τ.μ. στη Σωτήρος Διός.

Μεγαλύτερες επιφάνειες αναζητούν άλλες αλυσίδες. Η Plaisio Computers μίσθωσε 1.672 τ.μ. στην Καλαμάτα, ενώ η Sinsay του LPP Group έκλεισε χώρο 1.142 τ.μ. στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι.

Οι επενδύσεις σε retail ακίνητα έφτασαν τα 12 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως σε ακίνητα εμπορικών δρόμων υψηλής προβολής, καταστήματα με μισθωτές αλυσίδες τροφίμων, retail parks και μεγάλα εμπορικά κέντρα.

Στην Αθήνα το υφιστάμενο απόθεμα εμπορικών κέντρων υπολογίζεται σε 282.750 τ.μ., ενώ άλλα 120.000 τ.μ. βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Στη Θεσσαλονίκη το απόθεμα ανέρχεται σε 99.800 τ.μ., στη Λάρισα σε 26.700 τ.μ. και στην Κόρινθο σε 15.000 τ.μ.

Συνολικά, η χώρα διαθέτει περίπου 494.350 τετραγωνικά μέτρα εμπορικών κέντρων, ενώ η προσθήκη των νέων projects αναμένεται να διευρύνει αισθητά την αγορά τα επόμενα χρόνια.

Η ισχυρή τουριστική κίνηση παραμένει ένας από τους βασικούς κινητήρες της αγοράς, ιδιαίτερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιωτικούς προορισμούς. Ταυτόχρονα, η μάχη των αλυσίδων για τις καλύτερες εμπορικές θέσεις διατηρεί ψηλά τα μισθώματα και περιορίζει την προσφορά διαθέσιμων prime καταστημάτων.