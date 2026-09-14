Από τα 500 ευρώ μεικτά του μόνιμου χριστουγεννιάτικου επιδόματος, στην τσέπη των 720.000 δημοσίων υπαλλήλων θα φτάσουν τελικά από 257 έως 389 ευρώ. Το ακριβές ποσό θα κριθεί από το εισόδημα, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση κάθε υπαλλήλου, καθώς το νέο επίδομα που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ θα υπόκειται σε φόρους και κρατήσεις.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα προσμετράται τόσο στις τακτικές όσο και στις συντάξιμες αποδοχές.

Το μεικτό ποσό των 500 ευρώ θα είναι ίδιο για όλους, χωρίς διαφοροποίηση ανάλογα με την προϋπηρεσία, το μισθολογικό κλιμάκιο ή την εκπαιδευτική κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο ποσό θα λάβει ένας υπάλληλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης με έναν χρόνο υπηρεσίας και ένας υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με πολυετή προϋπηρεσία. Η διαφορά θα εμφανιστεί στο καθαρό ποσό που θα πιστωθεί στον λογαριασμό τους.

Για τους εργαζόμενους άνω των 30 ετών, το καθαρό ποσό μπορεί να φτάσει τα 389 ευρώ όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ και υπάρχουν τρία ή περισσότερα παιδιά. Για εισόδημα έως 30.000 ευρώ, η καθαρή παροχή διαμορφώνεται από 288 έως 319 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, ενώ στα 40.000 ευρώ εισοδήματος υποχωρεί στα 257 ευρώ.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους ηλικίας 26 έως 30 ετών, το καθαρό ποσό φτάνει επίσης έως τα 389 ευρώ στις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες. Για τους εργαζόμενους έως 25 ετών, μπορεί να ανέλθει στα 389 ευρώ ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Το νέο χριστουγεννιάτικο επίδομα θα έρθει να προστεθεί στις αυξήσεις που βλέπουν κάθε Απρίλιο οι δημόσιοι υπάλληλοι με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Εφόσον ο κατώτατος μισθός αυξηθεί από τα 920 ευρώ σήμερα στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, οι δημόσιοι υπάλληλοι αναμένεται να δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται κατά 40 ευρώ μεικτά τον Απρίλιο του 2027 και κατά επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Σε ετήσια βάση, η συνολική αύξηση αντιστοιχεί σε 960 ευρώ μεικτά.

Παραδείγματα

Υπό την υπόθεση ότι οι αποδοχές θα αυξηθούν κατά 40 ευρώ μεικτά τον Απρίλιο του 2027 και επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, οι δημόσιοι υπάλληλοι σε συνδυασμό με το επίδομα Χριστουγέννων θα λάβουν τις ακόλουθες αυξήσεις: