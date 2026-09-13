Η Τουρκία επιδιώκει να ενταχθεί στο μεγάλο ενεργειακό σχέδιο που θα συνδέει την Κασπία Θάλασσα με τη Μαύρη Θάλασσα και στη συνέχεια με την Ευρώπη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου μεταξύ Ασίας και ευρωπαϊκών αγορών.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι η Άγκυρα έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει και να στηρίξει το Black Sea Energy project, μετά από πρόσκληση του Αζερμπαϊτζάν.

Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στο αζερικό πρακτορείο Trend, πρόκειται για ένα μεγάλο διασυνδετήριο έργο που θα ξεκινά από το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία, θα περνά υποθαλάσσια κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα και θα καταλήγει στη Ρουμανία και την Ουγγαρία.

«Μετά από πρόσκληση του Αζερμπαϊτζάν, η Τουρκία εξέφρασε επίσης την πρόθεσή της να συμμετάσχει και να υποστηρίξει το έργο», ανέφερε ο Μπαϊρακτάρ.

Τρία μεγάλα ενεργειακά έργα στο επίκεντρο

Ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε ότι η ενεργειακή συνεργασία Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν περνά πλέον σε νέα φάση, με επίκεντρο την ηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τραπέζι τρία βασικά έργα.

Το πρώτο αφορά τη διασύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου του Ναχιτσεβάν με την Τουρκία και την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σε επόμενο στάδιο, η γραμμή θα μπορούσε να συνδεθεί και με το κυρίως Αζερμπαϊτζάν μέσω του διαδρόμου Ζανγκεζούρ.

Το δεύτερο έργο είναι ένας τετραμερής ενεργειακός διάδρομος που θα συνδέει Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Τουρκία και Βουλγαρία.

Στόχος είναι η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται στο Αζερμπαϊτζάν να φτάνει στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω Γεωργίας, Τουρκίας και Βουλγαρίας.

Το τρίτο και πιο φιλόδοξο έργο αφορά το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Το υποθαλάσσιο καλώδιο της Μαύρης Θάλασσας

Η συμφωνία για το Black Sea Energy submarine cable είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2022 από Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Γεωργία και Ουγγαρία.

Η Βουλγαρία ανακοίνωσε αργότερα ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στο project, ενώ προχώρησε και σε διαδικασίες για συμμετοχή κρατικής ενεργειακής εταιρείας στην κοινοπραξία.

Στο έργο συμμετέχουν οι εταιρείες Transelectrica της Ρουμανίας, Azerenerji του Αζερμπαϊτζάν, Georgian State Electrosystem και MVM της Ουγγαρίας.

Για την υλοποίησή του έχει δημιουργηθεί η κοινή εταιρεία GECO Power Company.

Η κατασκευή του καλωδίου εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου τρία έως τέσσερα χρόνια.

Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται στα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Ο διάδρομος Αζερμπαϊτζάν – Γεωργία – Τουρκία – Βουλγαρία

Τον Απρίλιο του 2025, οι υπουργοί Ενέργειας Αζερμπαϊτζάν, Γεωργίας, Τουρκίας και Βουλγαρίας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της πράσινης ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό τέθηκαν οι βάσεις για έναν νέο ενεργειακό διάδρομο που θα μπορεί να μεταφέρει πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από την περιοχή της Κασπίας προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και από εκεί προς τη Ρουμανία και την Ουγγαρία.

Το σχέδιο για το Ναχιτσεβάν

Ξεχωριστό βάρος δίνεται και στον ενεργειακό διάδρομο Αζερμπαϊτζάν – Τουρκίας.

Το σχέδιο προβλέπει σε πρώτη φάση τη δημιουργία «πράσινης ενεργειακής ζώνης» στο Ναχιτσεβάν και σε δεύτερη φάση τη διασύνδεσή της με την Τουρκία.

Εξετάζεται η κατασκευή γραμμής υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος, HVDC, με δυνατότητα μεταφοράς περίπου 1 GW πράσινης ενέργειας.

Η Άγκυρα επιχειρεί έτσι να τοποθετηθεί στο κέντρο ενός νέου ενεργειακού άξονα που θα συνδέει τον Νότιο Καύκασο με την Ευρώπη, όχι μόνο μέσω φυσικού αερίου, αλλά και μέσω ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

