Ανησυχία προκαλεί στις διεθνείς αγορές η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του μεγάλου πετρελαϊκού αγωγού Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία, καθώς αναλυτές και αγοραστές προειδοποιούν ότι, αν δεν επαναλειτουργήσει σύντομα, το Ριάντ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρό πρόβλημα στις εξαγωγές του.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς, η Σαουδική Αραβία κινδυνεύει μέσα σε λίγες ημέρες να εξαντλήσει τα διαθέσιμα αποθέματα πετρελαίου που προορίζονται για εξαγωγές, εξέλιξη που θα μπορούσε να αφαιρέσει πάνω από το 4% της παγκόσμιας προσφοράς από την αγορά.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επιδείνωνε ακόμη περισσότερο την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου

Η διεθνής αγορά πετρελαίου έχει ήδη εισέλθει σε περίοδο έντονης αναταραχής, με τις τιμές να κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ και τις επιπτώσεις να περνούν σταδιακά σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν κινηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που είχαν καταγραφεί κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Μια νέα μείωση στις σαουδαραβικές εξαγωγές θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση προσφοράς, ιδιαίτερα εάν η αποκατάσταση του αγωγού καθυστερήσει για εβδομάδες.

Ο κρίσιμος αγωγός Ανατολής-Δύσης

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, καθώς μεταφέρει πετρέλαιο από τις εγκαταστάσεις στα ανατολικά της χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Η λειτουργία του έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς επιτρέπει στη χώρα να διοχετεύει μεγάλες ποσότητες αργού προς τις διεθνείς αγορές χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τις διαδρομές μέσω του Περσικού Κόλπου.

Ο αγωγός τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 11 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις με drones, ωστόσο το Ριάντ δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάστασή του.

Οι εκτιμήσεις για τις ζημιές

Πηγές που μίλησαν στο Reuters έδωσαν διαφορετικές εκτιμήσεις για τον χρόνο που θα απαιτηθεί για τις επισκευές.

Μία πηγή ανέφερε ότι η αποκατάσταση μπορεί να διαρκέσει πέντε έως έξι εβδομάδες, ενώ άλλη εκτίμησε ότι ο αγωγός θα μπορούσε να επανέλθει σε λειτουργία νωρίτερα.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποκατασταθεί σταδιακά μέρος της ροής πετρελαίου ακόμη και πριν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες επισκευής.

Αγωνία για την παγκόσμια προσφορά

Η αβεβαιότητα γύρω από τον αγωγό έχει εντείνει τις ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Η Σαουδική Αραβία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εξαγωγείς πετρελαίου παγκοσμίως, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε σημαντική διαταραχή στις ροές της μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας, στον πληθωρισμό και στις οικονομίες μεγάλων εισαγωγικών χωρών.

Το επόμενο κρίσιμο διάστημα θα δείξει αν το Ριάντ θα καταφέρει να αποκαταστήσει εγκαίρως τη λειτουργία του αγωγού ή αν η αγορά θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια ακόμη πιο έντονη κρίση προσφοράς.

