Στην ψηφιακή εποχή πέρασαν οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, με τις διαδικασίες να τρέχουν πλέον ηλεκτρονικά και με συγκεκριμένες προθεσμίες.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, η κατάσχεση εις χείρας τρίτου απλοποιήθηκε καθώς ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας που μέχρι σήμερα απαιτούσε έγγραφα, επιδόσεις και εμπλοκή των γραμματειών των δικαστηρίων μεταφέρεται σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Το νέο σύστημα αφορά κατασχέσεις που κινούν το Δημόσιο, τράπεζες, servicers αλλά και άλλοι ιδιώτες πιστωτές και έχει άμεσο ενδιαφέρον για χιλιάδες οφειλέτες. Την ίδια ώρα, νέες ψηφιακές διαδικασίες ενεργοποιούνται και στην αντίθετη κατεύθυνση, καθώς η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει τον δρόμο για ταχύτερη άρση κατασχέσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ αυξημένη είναι πλέον και η «ομπρέλα» προστασίας των ακατάσχετων λογαριασμών.

Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Στην πράξη επιτρέπει τη δέσμευση χρημάτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τις καταθέσεις στις τράπεζες.

Η πλατφόρμα

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διαδικασία πραγματοποιείται πλέον μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.

Ο δικαστικός επιμελητής εισέρχεται στο σύστημα και εκδίδει Μοναδικό Κωδικό Δήλωσης (ΜΚΔ), καταχωρίζοντας τον αριθμό της κατασχετήριας έκθεσης και το αρμόδιο πρωτοδικείο. Στη συνέχεια, οι τράπεζες δηλώνουν ηλεκτρονικά εάν υπάρχουν καταθέσεις του οφειλέτη, υποβάλλοντας το σχετικό αρχείο σε μορφή PDF.

Για την ψηφιακή υποβολή απαιτείται εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, ενώ για τους συμβολαιογράφους προβλέπεται και ψηφιακή βεβαίωση μέσω gov.gr. Με την ολοκλήρωση της υποβολής, το σύστημα προσθέτει ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, ώστε να πιστοποιούνται με ακρίβεια η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσης της δήλωσης.

Με το νέο μοντέλο περιορίζεται η φυσική διακίνηση εγγράφων, μειώνεται η επιβάρυνση των γραμματειών των δικαστηρίων και δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό ίχνος για κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οι προθεσμίες

Η δήλωση της τράπεζας πρέπει να υποβληθεί έως τις 19:00 της όγδοης ή της τριακοστής ημέρας, κατά περίπτωση, από την επομένη της επίδοσης του αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στον τρίτο. Εάν η καταληκτική ημερομηνία συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη, με ώρα λήξης και πάλι τις 19:00. Δικλίδα ασφαλείας προβλέπεται για την περίπτωση τεχνικού προβλήματος της πλατφόρμας την τελευταία ημέρα. Τότε μπορεί να γίνει φυσική επίδοση της δήλωσης στον δικαστικό επιμελητή, ενώ η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια κατά μία ημέρα.

Παράλληλα, η πρόσβαση στα στοιχεία είναι ελεγχόμενη. Τις δηλώσεις που συνδέονται με κάθε ΜΚΔ μπορούν να βλέπουν ο δικαστικός επιμελητής, ο πληρεξούσιος του τρίτου, καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι του οφειλέτη και του κατασχόντος.

Για ποσά έως 8.000 ευρώ η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή ανέρχεται σε 150 ευρώ, ενώ για ποσά από 8.000,01 ευρώ και πάνω διαμορφώνεται στα 300 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται τέλος χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ίσο με το 3% της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή. Το συγκεκριμένο κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και δεν μετακυλίεται στον οφειλέτη ή στον δανειστή.

Πώς «ξεμπλοκάρει» ο λογαριασμός

Την ώρα που οι κατασχέσεις επιταχύνονται, ψηφιακό δρόμο αποκτά και η άρση τους για οφειλές προς το Δημόσιο. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, εξειδικεύτηκε το πλαίσιο του άρθρου 18 του ν. 5313/2026, ώστε η αποδέσμευση τραπεζικού λογαριασμού να μπορεί να προχωρά χωρίς τη μέχρι σήμερα γραφειοκρατική διαδρομή.

Για να αρθεί η κατάσχεση θα πρέπει σωρευτικά να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις:

Να έχει καταβληθεί το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, μαζί με τόκους και προσαυξήσεις.

Το υπόλοιπο ποσό να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση ή να βρίσκεται σε αναστολή πληρωμής.

Τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογουμένου, ατομικές ή από αλληλέγγυα ευθύνη, να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί.

Η απόφαση άρσης εκδίδεται μία φορά ανά οφειλέτη, ενώ η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του myAADE, στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» και στην ειδική διαδικασία για τη χορήγηση άρσης κατάσχεσης λογαριασμών.