Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το κυβερνητικό επιτελείο ενόψει της νέας περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η ένταση στις διεθνείς ενεργειακές αγορές δημιουργεί φόβους για ιδιαίτερα υψηλή τιμή εκκίνησης.

Το ενδεχόμενο πρόσθετης κρατικής παρέμβασης παραμένει ανοιχτό, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής οριστική απόφαση για νέα επιδότηση στην αντλία ή για αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης.

Στο τραπέζι νέα κυβερνητική παρέμβαση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι η κυβέρνηση «παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις» και είναι έτοιμη να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, εφόσον οι διεθνείς τιμές δεν αποκλιμακωθούν μέχρι την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Οι αποφάσεις αναμένεται να εξαρτηθούν από την πορεία του Brent, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και τις τιμές των διυλισμένων προϊόντων στη Μεσόγειο. Οι τρεις αυτοί παράγοντες, μαζί με τη φορολογία και τα περιθώρια εμπορίας, διαμορφώνουν την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις της αγοράς, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 60%-65% σε σύγκριση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Ωστόσο, η τελική εικόνα θα αποσαφηνιστεί όσο πλησιάζει η 15η Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει παραδοσιακά η διάθεσή του.

Φόβοι για τιμή πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου εκτιμά ότι, με τα σημερινά δεδομένα, το πετρέλαιο θέρμανσης ενδέχεται να είναι τουλάχιστον 70% ακριβότερο τον φετινό χειμώνα. Εφόσον το Brent παραμείνει κοντά ή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή εκκίνησης θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και τα 1,90 ευρώ ανά λίτρο.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η εικόνα θα μπορούσε να αλλάξει εάν υπάρξει «παρέμβαση δυναμική από την κυβέρνηση», εξέφρασε όμως αμφιβολίες για το περιθώριο περαιτέρω μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Μια τόσο υψηλή τιμή εκκίνησης θα επιβάρυνε ιδιαίτερα τα νοικοκυριά στη Βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές, όπου η περίοδος θέρμανσης αρχίζει νωρίτερα και διαρκεί περισσότερους μήνες. Σε αρκετές από αυτές τις περιοχές οι χαμηλές θερμοκρασίες οδηγούν τους κατοίκους στη χρήση τζακιών και άλλων μέσων θέρμανσης ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Τα δύο βασικά σενάρια που μπορούν να εξεταστούν, εφόσον επιβεβαιωθούν οι δυσμενείς προβλέψεις, είναι η άμεση επιδότηση της τιμής του πετρελαίου στην αντλία ή η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης με μεγαλύτερα ποσά και ενδεχομένως διευρυμένα κριτήρια. Μέχρι στιγμής, πάντως, κανένα από τα δύο δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Τι ίσχυσε για το επίδομα θέρμανσης

Καθώς δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί οι τελικοί όροι για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, σημείο αναφοράς αποτελεί το πλαίσιο που εφαρμόστηκε την προηγούμενη χρονιά. Το 2025 η πλατφόρμα myΘέρμανση άνοιξε για την υποβολή αιτήσεων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή «Εφαρμογές – Δημοφιλείς Εφαρμογές – myΘέρμανση», χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Μέσω της διαδικασίας εντάσσονταν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Τα βασικά ποσά κυμαίνονταν από 100 έως 800 ευρώ, με το τελικό ύψος της ενίσχυσης να εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας, τις καιρικές συνθήκες και τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σε οικισμούς με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας, όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, το επίδομα προσαυξανόταν κατά 25% και μπορούσε να φτάσει έως τα 1.000 ευρώ. Σε ακόμη ψυχρότερες περιοχές, όπως το Μέτσοβο, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι, το Βελούχι και το Περτούλι, όπου ο συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, το ανώτατο ποσό έφτανε τα 1.200 ευρώ.

Ποιες μορφές θέρμανσης καλύπτονται

Το επίδομα δεν αφορά αποκλειστικά το πετρέλαιο, αλλά καλύπτει διαφορετικές πηγές θέρμανσης για την κύρια κατοικία, όπως το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και τα καυσόξυλα, ανάλογα με τους όρους που ισχύουν για κάθε περιοχή.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα περίοδο αναμένονται το επόμενο διάστημα. Μέχρι τότε, νοικοκυριά και πρατηριούχοι παρακολουθούν την πορεία των διεθνών τιμών, καθώς οι εβδομάδες πριν από τις 15 Οκτωβρίου θα κρίνουν εάν ο χειμώνας θα ξεκινήσει με τιμές κοντά στα σημερινά υψηλά επίπεδα ή αν θα ενεργοποιηθεί κάποιο νέο μέτρο στήριξης.