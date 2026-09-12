Συνολικά 65.037.607,92 ευρώ θα καταβληθούν σε 64.261 δικαιούχους, από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ και

Από τις 14 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: