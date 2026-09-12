Μία ακόμη σημαντική ποσότητα κοκαΐνης εντόπισαν οι ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα Άνθη του Κακού», αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος που είχε εξαρθρωθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αττική.

Η νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε γειτονικό αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας όπου είχε προηγουμένως εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, υπήρχε επιπλέον ποσότητα κοκαΐνης.

Κλιμάκιο των ΔΕΟΣ μετέβη στην περιοχή και πραγματοποίησε ελέγχους σε παρακείμενους χώρους, μεταξύ άλλων σε αποθήκες και υπό ανέγερση οικοδομές. Κατά την έρευνα, σε γειτονικό ημιτελές κτίσμα, ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου που είχε εκμισθώσει την κατοικία στην εγκληματική οργάνωση, εντοπίστηκαν κρυμμένα 26,8 κιλά κοκαΐνης.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν επίσης ένα μαχαίρι τύπου κυνηγετικού-επιβίωσης, με λάμα μήκους 21 εκατοστών, καθώς και πυρομαχικά διαφορετικών διαμετρημάτων.

Η κοκαΐνη ήταν συσκευασμένη σε πλάκες και έτοιμη για διακίνηση. Ιδιαίτερη σημασία για τις Αρχές έχει το γεγονός ότι οι συσκευασίες έφεραν ειδική σήμανση, αντίστοιχη με εκείνη που είχαν τα καλούπια και οι πρέσες που είχαν κατασχεθεί κατά την επιχείρηση της 9ης Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη σήμανση θεωρείται χαρακτηριστική του συγκεκριμένου εγκληματικού δικτύου.

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ότι και αυτή η ποσότητα συνδέεται με το ίδιο κύκλωμα και αποτελεί μέρος παλαιότερης παράνομης εισαγωγής κοκαΐνης από την Κολομβία. Οι δράστες φέρεται να είχαν χρησιμοποιήσει και στην περίπτωση αυτή την ίδια μέθοδο απόκρυψης, τοποθετώντας τα ναρκωτικά μέσα σε ανθοδέσμες και λουλούδια.

Παράλληλα, οι ελεγκτές εντόπισαν στην υπό κατασκευή κατοικία και στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την απόκρυψη των ευρημάτων. Μεταξύ αυτών ήταν μία μεγάλη υπόγεια υδατοδεξαμενή, καθώς και ένας υπόγειος χώρος τύπου «λαγούμι», όπου είχαν κρυφτεί επιμελώς τα κατασχεθέντα αντικείμενα.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη της υπό ανέγερση οικοδομής σχηματίστηκε δικογραφία. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις Αρχές, βρίσκεται στο εξωτερικό και αναζητείται.