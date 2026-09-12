Με «κούρεμα» που ξεπερνά το 30% κλείνει σχεδόν μία στις δύο ρυθμίσεις οφειλών προς τράπεζες και servicers μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, την ώρα που οι συνολικές διαγραφές χρεών έχουν φτάσει τα 6,66 δισ. ευρώ.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έως το τέλος Αυγούστου είχαν ολοκληρωθεί 67.997 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ.

Το 59% των οφειλών που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό αφορά επιτηδευματίες, ενώ περισσότερες από 7 στις 10 οφειλές είναι προς χρηματοδοτικούς φορείς, δηλαδή τράπεζες και servicers.

Το μέσο «κούρεμα» μέσω της πλατφόρμας διαμορφώνεται σε 13,5% για τις οφειλές προς το Δημόσιο και σε 28,3% για τα χρέη προς χρηματοδοτικούς φορείς. Μάλιστα, στο 48,4% των ρυθμίσεων προς τράπεζες και servicers η διαγραφή ξεπερνά το 30%.

Ανά κατηγορία οφειλής, το μέσο «κούρεμα» διαμορφώνεται σε:

13,47% για οφειλές προς το Δημόσιο

13% για στεγαστικά δάνεια

29,50% για επιχειρηματικά δάνεια

32,64% για καταναλωτικά δάνεια

38,2% για άλλα χρηματοδοτικά προϊόντα.

Όσον αφορά τη μέση διάρκεια αποπληρωμής, φτάνει τα 16 έτη για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα 15,7 έτη για τις οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς. Ειδικότερα, στα στεγαστικά δάνεια η μέση διάρκεια φτάνει τα 25 έτη, στα επιχειρηματικά τα 19 και στα καταναλωτικά τα 14 έτη.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 71% μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών.

Περισσότεροι στον εξωδικαστικό

Με τη μείωση του ελάχιστου ορίου συνολικών οφειλών από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ διευρύνεται ο κύκλος των οφειλετών που μπορούν να προσφύγουν στον μηχανισμό. Ο εξωδικαστικός καλύπτει τη συνολική ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τις τράπεζες και τους servicers. Προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και έως 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες και servicers.

Τι αλλάζει από τις 21 Σεπτεμβρίου

Νέα δεδομένα δημιουργούνται από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 και για την προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς ενεργοποιείται η δυνατότητα διαχωρισμού της από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του οφειλέτη. Η νέα ρύθμιση επιτρέπει στους οφειλέτες να ρυθμίζουν τα χρέη που αντιστοιχούν στην κύρια κατοικία τους με χαμηλότερη μηνιαία δόση, ενώ εξοχικά, οικόπεδα ή άλλα ακίνητα θα μπορούν να οδηγούνται σε εκποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Σήμερα, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρυθμίζεται το σύνολο των χρεών του οφειλέτη προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους servicers, ενώ για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία της περιουσίας του. Με τη νέα ρύθμιση, οι πιστωτές θα μπορούν να υποβάλλουν αντιπρόταση η οποία θα προβλέπει την εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων, εξαιρώντας την κύρια κατοικία. Για τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων θα λαμβάνεται υπόψη ως αξία ακίνητης περιουσίας μόνο η αξία της κύριας κατοικίας.

Παράδειγμα:

Για παράδειγμα, οφειλέτης χρωστά 400.000 ευρώ και διαθέτει ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 300.000 ευρώ. Από αυτήν, τα 200.000 ευρώ αντιστοιχούν στην κύρια κατοικία και τα υπόλοιπα 100.000 ευρώ σε άλλα ακίνητα. Με το νέο σύστημα θα μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή που αντιστοιχεί στην αξία της κύριας κατοικίας, δηλαδή τα 200.000 ευρώ, ενώ τα άλλα ακίνητα, αξίας 100.000 ευρώ, θα μπορούν να εκποιηθούν για την ικανοποίηση των πιστωτών. Έτσι, ο οφειλέτης διατηρεί την κύρια κατοικία του, ενώ η μηνιαία επιβάρυνση της ρύθμισης περιορίζεται, καθώς η υπόλοιπη ακίνητη περιουσία δεν συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση της δόσης.