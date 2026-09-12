Άμεσες ενισχύσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις συνολικού ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ από τα τέλη του 2026, αλλά και επιπλέον 2,2 δισ. ευρώ για την επόμενη χρονιά, φέρνει το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ.

Συνολικά, οι παροχές αυτές αθροίζουν στα 2,8 δισ. ευρώ. Σωρευτικά, όμως, στους 15 μήνες μέχρι και το τέλος του 2027, θα αποφέρουν 3,5 δισ. ευρώ περισσότερα στις τσέπες 2,2 εκατομμυρίων δικαιούχων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα μέτρα αυτά θεωρούνται βέβαια και θα θεσμοθετηθούν άμεσα, με άμεση επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των νέων μέτρων ανά κατηγορία ωφελουμένων προδιαγράφεται ως εξής:

1. Ενοικιαστές ακινήτων

Η εφαρμογή ξεκινά άμεσα, αρχικά από τους ενοικιαστές κατοικιών. Η πρώτη παρέμβαση έρχεται στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, οπότε καταβάλλεται διπλό ενοίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024.

Στις 30 Νοεμβρίου 2026 καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου για μισθώσεις του 2025, με διευρυμένα εισοδηματικά όρια. Τα όρια αυξάνονται από 20.000 σε 25.000 ευρώ για άγαμους και από 28.000 σε 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται σε 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Το μέτρο καλύπτει περίπου ένα εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλαδή το 85% του συνόλου, με περίπου 70.000 νέους δικαιούχους.

Με την καταβολή αυτή, γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ, καθώς και εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια, λαμβάνουν στις 30 Νοεμβρίου 2026 διπλή επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025. Συνολικά, δηλαδή, στο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου οι δικαιούχοι αυτοί θα λάβουν επιστροφή τριών ενοικίων.

2. Συνταξιούχοι

Οι συνταξιούχοι είναι μία από τις ομάδες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες παρεμβάσεις στο πακέτο μέτρων της ΔΕΘ.

Η πρώτη άμεση ενίσχυση έρχεται στις 30 Νοεμβρίου 2026, όταν καταβάλλεται η ετήσια ενίσχυση, η οποία αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό λαμβάνουν συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που εισπράττουν μόνο σύνταξη χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Οι συνολικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 270.000 περισσότεροι σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2026, πριν από τα Χριστούγεννα, καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις του Ιανουαρίου 2027, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Το ποσοστό της αύξησης εκτιμάται αυτή τη στιγμή σε περίπου 2,6%-2,8%. Το μέτρο αφορά όλους τους συνταξιούχους, ακόμη και εκείνους που διατηρούν προσωπική διαφορά.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με 10.000 ευρώ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 208 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, καθώς και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου. Σε ετήσια βάση θα λάβει έτσι επιπλέον 608 ευρώ καθαρά, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στα τρία τέταρτα μιας μηνιαίας σύνταξης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τιμαριθμοποιούνται κάθε χρόνο τα αναπηρικά επιδόματα που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ. Μέχρι σήμερα τα ποσά αυτά παρέμεναν σταθερά και δεν αναπροσαρμόζονταν κάθε χρόνο με βάση τον πληθωρισμό. Το μέτρο αφορά συνταξιούχους και δικαιούχους αναπηρικών παροχών.

Επιπλέον, από το 2026 καταργείται η προβλεπόμενη μείωση κατά 50% των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, ενώ συνεχίζει να καταβάλλεται και η εθνική σύνταξη λόγω θανάτου σε περιπτώσεις δικαιούχων που λαμβάνουν και σύνταξη από ίδιο δικαίωμα. Άμεσα αυξάνεται έτσι κατά περίπου 450 ευρώ, κατά μέσο όρο, η σύνταξη των συνταξιούχων του Δημοσίου στους οποίους είχε εφαρμοστεί η περικοπή, καθώς τους επαναχορηγείται η εθνική σύνταξη που είχαν χάσει.

3. Δημόσιοι υπάλληλοι

Τον Δεκέμβριο του 2026 οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι τρίτεκνοι θα δουν να αυξάνεται κάθε μήνα ο μισθός τους, λόγω μείωσης ή κατάργησης της παρακράτησης φόρου. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται για ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, δηλαδή για μισθούς κάτω από 1.665 ευρώ τον μήνα.

Από τον Απρίλιο του 2027 όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν οριζόντια αύξηση των μισθών τους, βάσει της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το άμεσο όφελος θα είναι της τάξεως των 40 ευρώ μεικτά. Για τον ίδιο λόγο, με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2028 και από τον Δεκέμβριο του 2027, οι αποδοχές αυξάνονται κατά 80 ευρώ μεικτά τον μήνα σε σχέση με τον μισθό που λαμβάνουν σήμερα.

Τον Δεκέμβριο του 2027 θα τους καταβληθεί επίσης, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ύψους 500 ευρώ μεικτά. Η παροχή θα καταβληθεί σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, ακόμη και σε όσους αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, όπως ένστολοι, δικαστικοί και εκπαιδευτικοί, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2027, γιατροί του ΕΣΥ, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια θα λάβουν επιπλέον το διπλό ενοίκιο για τα μισθώματα που κατέβαλαν το 2026.

Με τα δεδομένα αυτά, δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και μεικτό μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1.447 ευρώ καθαρά, μέσα στο 2027 θα λάβει συνολικά 562 ευρώ καθαρά περισσότερα σε σχέση με φέτος: 327 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων και επιπλέον 235 ευρώ ετησίως, δηλαδή 26 ευρώ καθαρά μηνιαίως επί εννέα μήνες, από την αύξηση βάσει του κατώτατου μισθού.

Το 2028 θα λάβει συνολικά 964 ευρώ καθαρά επιπλέον σε σχέση με φέτος: 327 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων και 637 ευρώ, δηλαδή 52 ευρώ καθαρά μηνιαίως επί 12 μήνες, από την αύξηση βάσει του κατώτατου μισθού.

4. Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

Για τους χαμηλόμισθους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, η πρώτη παρέμβαση έρχεται τον Απρίλιο του 2027, καθώς ο κατώτατος μισθός αυξάνεται πάνω από τα 950 ευρώ μεικτά. Το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ ή τα 1.300 ευρώ με τις τριετίες, τον Ιανουάριο του 2028. Σε σχέση με τα 650 ευρώ του 2021, η συνολική αύξηση θα φτάσει το 54%.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει συνδεδεμένες παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών και άλλα. Επιπλέον, από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται κατά ακόμη 0,5 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα. Ολόκληρο το όφελος περνά στον εργαζόμενο, ο οποίος θα δει περισσότερα χρήματα «καθαρά» στο χέρι, χωρίς αυτό να μοιράζεται με τις κρατήσεις του εργοδότη.

Από τον Μάρτιο του 2027, στις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2026, αυξάνεται από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν προαιρετικά οι μισθωτοί από πελάτες της επιχείρησης. Πρακτικά, η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας, όπως οι εποχικοί εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εστίασης, απαλλάσσεται πλήρως από τον φόρο για αυτά τα εισοδήματα.

Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται στο 0% ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους μισθωτούς, με όφελος για περίπου 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται πάνω από το αφορολόγητο όριο. Πρακτικά, το αφορολόγητο όριο για την κατηγορία αυτή αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ.

Σημειώνεται ότι όλοι οι τρίτεκνοι, ακόμη και όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα, θα δουν μείωση φόρου, καθώς τα πρώτα 20.000 ευρώ δεν θα φορολογούνται. Έτσι, τρίτεκνος με εισόδημα 30.000 ευρώ το 2027 θα δει μείωση φόρου κατά 1.800 ευρώ τον χρόνο. Για μισθωτούς και συνταξιούχους το όφελος θα φανεί άμεσα στους μισθούς από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ για αγρότες και αυτοαπασχολουμένους στη δήλωση φόρου εισοδήματος του 2028.

5. Ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι πρώτες παρεμβάσεις ενεργοποιούνται κατά την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων, από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουλίου 2027.

Από το φορολογικό έτος 2026, με επίδραση στις δηλώσεις του 2027, προβλέπεται απαλλαγή των συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Η απαλλαγή αφορά επαγγελματίες που έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία στο myDATA, έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμειακές μηχανές για το εκάστοτε φορολογικό έτος και δεν έχουν υποπέσει σε φορολογική ή εργατική παράβαση την τελευταία πενταετία.

Παράλληλα, μειώνεται ο φόρος εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με δημοσιονομικό κόστος 402 εκατ. ευρώ.

Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων από 55% σε 50%, με επίδραση στις δηλώσεις του 2028.

Επιπλέον, προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με απαλλαγή των συνεπών επαγγελματιών από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία προσωπικού. Η μείωση κατά 50% επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα ταξί.

6. Αγρότες

Για τους αγρότες, η πρώτη παρέμβαση έρχεται την 1η Νοεμβρίου 2026, όταν ξεκινά η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου στην αντλία. Με το νέο σύστημα, η τιμή μειώνεται άμεσα για τον δικαιούχο και εκείνος δεν περιμένει να λάβει την επιστροφή εκ των υστέρων.

Από τον Μάρτιο του 2027, στις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2026, τα εκκαθαριστικά φόρου θα δείχνουν μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Επειδή μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισοδήματα κάτω από 20.000 ευρώ, μειώνεται ταυτόχρονα ο φόρος και για όσους έχουν υψηλότερα εισοδήματα.

Το μέτρο αφορά περίπου 47.000 από τους 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται πάνω από το αφορολόγητο όριο. Για αγρότη χωρίς τέκνα, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 8.633 σε 22.204 ευρώ.

Συνολικά, πάντως, επιπλέον μειώσεις θα έχουν όλοι οι αγρότες, λόγω της μεταρρύθμισης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που ισχύει ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς το όφελος θα αποτυπώνεται στα εκκαθαριστικά φόρου που θα εκδίδονται από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουλίου 2027.

7. Ιδιοκτήτες ακινήτων

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η πρώτη παρέμβαση έρχεται στα μέσα Μαρτίου 2027, με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ. Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων. Συνολικά, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ εφαρμόζεται σε 12.855 οικισμούς.

Από το φορολογικό έτος 2026, με αποτύπωμα στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος του 2027, εισάγεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για τα εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ, με όφελος 90 εκατ. ευρώ για τους ιδιοκτήτες.

Επιπλέον, παρατείνονται για τα έτη 2027-2030 η απαλλαγή από τον φόρο των κενών ακινήτων που ενοικιάζονται, η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στα νέα κτίρια, προκειμένου να διατεθούν περισσότερες κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση.

8. Γονείς και νέες οικογένειες

Τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινά ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ένας ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για βρέφη ηλικίας έως δύο ετών. Η Πολιτεία θα καταθέτει στον λογαριασμό ποσό ίσο με εκείνο που καταβάλλει κάθε χρόνο ο γονέας, έως 1.200 ευρώ ετησίως, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η ανάληψη μπορεί να γίνει μόνο όταν το παιδί κλείσει τα 18.

Για τις γεννήσεις που έγιναν από την 1η Ιανουαρίου 2026 αυξάνεται το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο. Για τέσσερα παιδιά και άνω, το επίδομα διαμορφώνεται σε 4.500 ευρώ για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, 5.500 ευρώ για πέντε τέκνα, 6.500 ευρώ για έξι τέκνα κ.ο.κ.

Αυξάνεται κατά 10% το ποσό της αποζημίωσης για τα voucher των βρεφονηπιακών σταθμών, ενώ τα εισοδηματικά όρια όλων των κατηγοριών ενισχύονται κατά 2.000 ευρώ και καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τους τρίτεκνους.

Αυξάνεται επίσης το ημερήσιο φοιτητικό σιτηρέσιο από 2 σε 3 ευρώ και, στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, από 2,45 σε 3,50 ευρώ.

9. Νέοι αγοραστές πρώτης κατοικίας

Τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινά το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», με συνολικά κεφάλαια 2 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας με χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια.

Με το νέο «Σπίτι μου» διευρύνονται σημαντικά τα κριτήρια:

Ηλικία: έως 55 ετών, από 50.

Αξία κατοικίας: έως 300.000 ευρώ, από 250.000.

Μέγιστο δάνειο: έως 230.000 ευρώ, από 190.000.

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου.

Η προσαύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου αυξάνεται σε 7.000 ευρώ ανά παιδί, από 5.000 ευρώ.

Αυξάνονται επίσης τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά μέτρα για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά.

Παράλληλα, από το 2027 αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3% σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τον περιορισμό της ζήτησης και της πίεσης στις τιμές των ακινήτων για τους Έλληνες αγοραστές.

10. Οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνονται οι χρεώσεις ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές, από 6,9 ευρώ/MWh σε 3,45 ευρώ/MWh.

Επιπλέον, αυξάνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση νέων ενεργειακών έργων με στόχο τη μείωση της τιμής της ενέργειας, με επιπλέον εθνική συμμετοχή από 6,2 δισ. ευρώ το 2026 σε 7 δισ. ευρώ το 2027, 8 δισ. ευρώ το 2028, 9 δισ. ευρώ το 2029 και 10 δισ. ευρώ το 2030.

11. Επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα

Τον Ιανουάριο του 2027, ή και νωρίτερα, δημιουργούνται δύο νέα προγράμματα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: ένα δανειοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ και ένα εγγυοδοτικό πρόγραμμα 400 εκατ. ευρώ, τα οποία, με τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, αναμένεται να στηρίξουν συνολικά δάνεια ύψους 5 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις, η πρώτη άμεση φορολογική ελάφρυνση έρχεται τον Μάρτιο του 2027, με τις δηλώσεις εισοδήματος, καθώς καταργείται το τέλος επιτηδεύματος στην ελληνική περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική προβλέπεται μείωση κατά 50% το 2028 και πλήρης κατάργηση το 2029.

Από το φορολογικό έτος 2027 θεσπίζονται επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με περίοδο απόσβεσης έξι ετών αντί δέκα και κατανομή 10%-10%-15%-15%-25%-25% ετησίως.

Από το φορολογικό έτος 2028 αρχίζει η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% ετησίως στα νομικά πρόσωπα, από 80% σήμερα έως 50%. Στις δηλώσεις του 2030 η προκαταβολή θα ανέρχεται σε 70%, ενώ ο στόχος του 50% προβλέπεται να επιτευχθεί το 2034.

Επιπλέον, για τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίνονται τη διετία 2026-2027, αυξάνεται η επιστροφή επενδυτικού R&D Clawback από 150 σε 200 εκατ. ευρώ.