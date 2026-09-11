Ένα Σάββατο με έντονο άρωμα Ιαπωνίας και ελληνική μουσική υπογραφή ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη. Από το sushi και τις εμπειρίες της 90ής ΔΕΘ έως τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία, το κέντρο της πόλης αναμένεται να γεμίσει με κατοίκους, εκδρομείς και επισκέπτες από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Η 12η Σεπτεμβρίου συνδυάζει δύο μεγάλα γεγονότα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ολοήμερη έξοδο. Πολλοί επισκέπτες αναμένεται να ξεκινήσουν την ημέρα τους στην Έκθεση, να περιηγηθούν στα περίπτερα και στις θεματικές ενότητές της και στη συνέχεια να μετακινηθούν με τα πόδια προς τη Νέα Παραλία για τη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Εκεί, ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα γιορτάσει τα 30 χρόνια της μουσικής του διαδρομής, σε μια βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές και να αυξήσει σημαντικά την κίνηση στην ευρύτερη περιοχή.

Σύσταση για έγκαιρη ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων

Η αυξημένη επισκεψιμότητα των προηγούμενων ημερών είναι ήδη ορατή στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου, όπου κατά τις ώρες αιχμής σχηματίζονται ουρές και καταγράφεται αναμονή.

Με την προσέλευση του Σαββάτου να αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη, η ΔΕΘ-HELEXPO συστήνει στους επισκέπτες να εκδίδουν ηλεκτρονικά το εισιτήριό τους πριν ξεκινήσουν για την Έκθεση.

Όσοι έχουν το εισιτήριό τους διαθέσιμο στο κινητό μπορούν να κατευθυνθούν απευθείας στις εισόδους, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν προηγουμένως στα εκδοτήρια.

Η ηλεκτρονική αγορά είναι παράλληλα και οικονομικότερη, καθώς το εισιτήριο μίας εισόδου κοστίζει 9 ευρώ online, έναντι 12 ευρώ στα ταμεία. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 90ής ΔΕΘ.

Ένα μικρό ταξίδι στην Ιαπωνία

Κεντρικός πόλος έλξης της φετινής διοργάνωσης είναι η Ιαπωνία, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά ως Τιμώμενη Χώρα στη ΔΕΘ. Η παρουσία της έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον διαφορετικών ηλικιών, προσφέροντας στο κοινό μια πολυδιάστατη γνωριμία με τη χώρα.

Η ιαπωνική γαστρονομία και το sushi συναντούν την παράδοση, τον πολιτισμό, τη σύγχρονη αισθητική, την τεχνολογία και την καινοτομία. Για πολλούς επισκέπτες, η 90ή ΔΕΘ αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά διαφορετικές πτυχές μιας χώρας που ασκεί διαχρονική γοητεία στο ελληνικό κοινό.

Οι ιαπωνικές γεύσεις αποτελούν μόνο μία πλευρά της εμπειρίας. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τη μοναδική σχέση της Ιαπωνίας με το παρελθόν και το μέλλον και να προσεγγίσουν μια κουλτούρα που συνδυάζει τη μακραίωνη παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία.

Δράσεις και εμπειρίες για όλες τις ηλικίες

Το πρόγραμμα της 90ής ΔΕΘ εκτείνεται πολύ πέρα από την παρουσία της Τιμώμενης Χώρας. Στη Juniorland, ξυλοπόδαροι, juggling και bubble shows, διαδραστικές παραστάσεις, εργαστήρια ζωγραφικής και δημιουργικές δράσεις προσφέρουν επιλογές ψυχαγωγίας για παιδιά και οικογένειες.

Στην Academia, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικοί οργανισμοί και φορείς παρουσιάζουν επιλογές σπουδών, ερευνητικές δράσεις, προγράμματα κατάρτισης και ευκαιρίες διά βίου μάθησης.

Την ίδια στιγμή, στα περίπτερα επιχειρήσεων και οργανισμών παρουσιάζονται τεχνολογικές εφαρμογές, καινοτόμες υπηρεσίες, γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και προσομοιωτές. Το κοινό δεν περιορίζεται στην απλή παρατήρηση, αλλά συμμετέχει σε παιχνίδια, δοκιμές και διαδραστικές εμπειρίες.

Οι διαγωνισμοί, οι κληρώσεις και τα δώρα των εκθετών αποτελούν ακόμη έναν λόγο παραμονής στην Έκθεση, ενώ οι λιανικές αγορές διατηρούν τη χαρακτηριστική εμπορική της διάσταση. Τοπικά και γαστρονομικά προϊόντα, είδη ένδυσης, τεχνολογία και επιλογές καθημερινής χρήσης συνθέτουν μια μεγάλη αγορά με συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Ιαπωνία, η Juniorland, η Academia, η τεχνολογία, οι διαδραστικές δράσεις και οι αγορές δημιουργούν ένα πυκνό ημερήσιο πρόγραμμα πριν από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όλα δείχνουν ότι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη θα κινηθεί στους ρυθμούς της 90ής ΔΕΘ και της μεγάλης μουσικής βραδιάς στη Νέα Παραλία.