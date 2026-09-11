Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, από τις 15:00 έως τις 20:00, η ICAP CRIF διοργανώνει το 12ο Women in Business Forum ηγεσίας, στο NJV Athens Plaza (Σύνταγμα) με κεντρικό θέμα «Future Ready Leaders». Το Forum αποτελεί θεσμό συνάντησης για στελέχη που επιδιώκουν να ηγηθούν της αλλαγής, να διευρύνουν την επιρροή τους και να διαμορφώσουν το επόμενο κεφάλαιο της επαγγελματικής τους πορείας.

Η εσπερίδα, που τελεί υπό την Αιγίδα του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του CSR Hellas, του Οργανισμού Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (ΟΓΕΗ) και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), ήδη συγκεντρώνει μια πολύ πλούσια και ανατρεπτική 5ωρη ατζέντα, ποικίλης και σύγχρονης θεματολογίας, με παρουσιάσεις, διαδραστικά panels και άκρως ενδιαφέροντα fireside chat με θεματικές ενότητες:

1) Women in Tech & AI. Driving Innovation: Women at the Forefront of Change.

2) Inclusive Leadership. Building Diverse and Resilient Organizations.

3) Entrepreneurship and Growth.

4) Redefining Success. Work-Life Integration, Health and Wellbeing.

Στην ατζέντα των εργασιών δίνουν το «παρών» πολυάριθμα καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, ενδεικτικά: Δέσποινα – Λητώ Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, Πρόεδρος ΟΓΕΗ, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ, Πρόεδρος Δ.Σ. Lavipharm Α.Ε. & Foundation of the Hellenic World USA, Γιάννα Ανδρονοπούλου,General Manager Microsoft, Greece, Cyprus, Malta & Adriatics, Τόνια Γεωργιάδη, Γενική Διευθύντρια Κλάδου Πολυτελείας, L’Oreal, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Διευθυντής SciFY, Συνιδρυτής ahedd DIH, Aθηνά Ηλιάδη, Γενική Οικονομική Διευθύντρια όμιλος ABAΞ, Κίρκη Καλαντζή, Γενική Διευθύντρια, Coral Α.Ε., Νίκος Κοψιδάς, Σύμβουλος επικοινωνίας, Ξένια Κούρτογλου, MSc., Strategic Advisor Leadership, & Human Resilience, Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, όμιλος ICAP CRIF, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, Αγαθή Παφίλη, Senior Vice President, Head of Government & Regulatory Affairs Europe, Ηλίας Σιακαντάρης, Δημοσιογράφος, Οικονομικός Αναλυτής, Παρουσιαστής Ειδήσεων, ΕΡΤ, Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια, Απόλλων Insurance Broker Α.Ε.

Στην εσπερίδα, την οποία παρουσιάζει η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά, αναμένεται να δώσουν το «παρών» περισσότερα από 250 ανώτατα και ανώτερα στελέχη, δημιουργώντας ένα ισχυρό περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών και επαγγελματικής δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε Early Bird αγορά εισιτηρίου (€65 + ΦΠΑ),

μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026:

είτε δηλώνοντας συμμετοχή ΕΔΩ ,

, είτε την ημέρα της εκδήλωσης από τη Γραμματεία (αίθουσα Mediterraneo).

Την καθιερωμένη πλέον ESG πρωτοβουλία της ICAP CRIF, το “Women in Business Forum”, συμπληρώνει η επιχειρηματική έκδοση “Leading Women in Business”, η οποία προσφέρεται δωρεάν στο Forum και κυκλοφορεί τον Οκτώβριο με την εφημερίδα «Ναυτεμπορική», στο συνδρομητικό της κοινό.

Διακεκριμένος Χορηγός: ΑBAΞ Α.Ε.

Χορηγοί: Απόλλων Insurance Broker ΑΕ, Atradius Greece, Apollon, Sfakianakis Group, ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε., Zante Hospitality Group

Υποστηρικτές: ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ SUPER CRETA GAS, L’Oréal

Χορηγοί Επικοινωνίας: Athens Voice, Direction Business Network (Businessnews.gr, Business TODAY), ESG Stories, Jenny.gr, Nαυτεμπορική, naftemporiki.gr.

Η ICAP CRIF υποστηρίζει το «Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)».