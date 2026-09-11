Προς νέα παράταση οδεύει η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος, καθώς οι εκκρεμότητες με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) ανατρέπουν το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου 2026.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ εξετάζεται πλέον η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης, καθώς στο ΜΙΔΑ θα πρέπει να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων οι ιδιοκτήτες εισπράττουν τα μισθώματα. Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, οι τεχνικές εκκρεμότητες οδηγούν αναγκαστικά σε παράταση, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη «κλειδώσει» η διάρκειά της.

Το ΜΙΔΑ αποτελεί «κλειδί» για την εφαρμογή του νέου συστήματος, καθώς μέσω της νέας πλατφόρμας θα συνδέονται τα στοιχεία των ακινήτων και των μισθώσεων με τους λογαριασμούς στους οποίους καταβάλλονται τα ενοίκια, επιτρέποντας στις ελεγκτικές αρχές να πραγματοποιούν αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη λειτουργία του ΜΙΔΑ. Όπως υποστηρίζει, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή και να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ιδιοκτητών και στη συνέχεια να τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της μηνιαίας καταβολής των ενοικίων. Για τον λόγο αυτό ζητά η έναρξη της υποχρεωτικής τραπεζικής πληρωμής να μετατεθεί για τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας εφαρμογής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο ΜΙΔΑ.

Στις εκκρεμότητες προστίθεται και η υπουργική απόφαση που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί και η οποία θα εξειδικεύει το πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου, τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις και τον τρόπο αντιμετώπισης ειδικών περιπτώσεων, όπως η είσπραξη μισθωμάτων από πληρεξουσίους, εταιρείες διαχείρισης ή τρίτα πρόσωπα.

Οι εξαιρέσεις που ζητούν οι ιδιοκτήτες

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει σειρά εξαιρέσεων από την υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μισθώματα έως 500 ευρώ τον μήνα, μισθώσεις μεταξύ συμβαλλομένων άνω των 70 ετών, περιπτώσεις στις οποίες το ενοίκιο έχει ήδη προκαταβληθεί, καθώς και μισθώματα που έχουν κατασχεθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτους έναντι οφειλής. Εξαίρεση ζητείται και για ποσά που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αναγνωριστεί ρητά ως αποδεκτός τρόπος καταβολής του μισθώματος.

Η Ομοσπονδία ζητά επίσης να ξεκαθαρίσει το τοπίο στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας. Προτείνει το μίσθωμα να μπορεί να καταβάλλεται σε κοινό λογαριασμό των συνιδιοκτητών ή στον λογαριασμό ενός εξ αυτών ή εξουσιοδοτημένου τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει δηλωθεί στο ΜΙΔΑ. Αντίστοιχη πρόβλεψη ζητά για μισθώματα που εισπράττονται μέσω πληρεξουσίων, δικηγόρων, εταιρειών διαχείρισης ακινήτων ή άλλων εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Οι διασταυρώσεις

Η ενεργοποίηση του ΜΙΔΑ έχει ήδη μετατεθεί χρονικά. Το Μητρώο, το οποίο αρχικά επρόκειτο να λειτουργήσει στα τέλη Μαΐου και στη συνέχεια μετατέθηκε για το καλοκαίρι, οδηγείται πλέον προς ενεργοποίηση έως το τέλος του έτους.

Με την πλήρη λειτουργία του, οι ελεγκτικές αρχές θα αποκτήσουν ένα νέο εργαλείο για τον εντοπισμό αδήλωτων ή υποδηλωμένων εισοδημάτων από ακίνητα. Μέσω αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων θα μπορούν να συγκρίνουν τα στοιχεία των ακινήτων, των μισθωτηρίων, των δηλωμένων εισοδημάτων και των τραπεζικών πληρωμών, εντοπίζοντας αποκλίσεις και περιπτώσεις φοροδιαφυγής.