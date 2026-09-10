Το επίσημο χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου 2026 δημοσιοποίησε ο e-ΕΦΚΑ, λύνοντας την αγωνία πολλών συνταξιούχων.



Οι πιστώσεις των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, ακολουθώντας πιστά τον καθιερωμένο κανόνα του διαχωρισμού ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί ομαλά, με τα ποσά να εμφανίζονται διαθέσιμα στα ΑΤΜ από την παραμονή της κάθε ορισθείσας ημερομηνίας, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των νοικοκυριών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι σύμφωνα με τον διαχωρισμό e-ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).



Την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.