Νέα μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό WTI να ξεπερνά ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ το Brent κινείται πάνω από τα 105 δολάρια, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν νέους φόβους για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Η νέα άνοδος έρχεται μία ημέρα μετά την υπέρβαση του ορίου των 100 δολαρίων από το Brent, με τους επενδυτές να ανησυχούν για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων.

Το WTI πάνω από τα 100 δολάρια

Περίπου στις 15:50 ώρα Ελλάδας, η τιμή του West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Οκτωβρίου σημείωσε άνοδο 4,39%, φτάνοντας στα 100,27 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο Brent Βόρειας Θάλασσας για παράδοση Νοεμβρίου ενισχύθηκε κατά 3,73%, στα 104,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα άγγιξε στιγμιαία τα 105,84 δολάρια.

Η Μέση Ανατολή οδηγεί την ενεργειακή αγορά σε αναταραχή

Οι αγορές πετρελαίου βρίσκονται σε κατάσταση έντονης νευρικότητας, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για πιθανές επιπτώσεις στις μεταφορές και στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στις τιμές του αργού και να επηρεάσει το κόστος καυσίμων διεθνώς.

Άνοδος και στο φυσικό αέριο

Παράλληλη πίεση καταγράφεται και στην αγορά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σημείωσε σημαντική άνοδο, φτάνοντας περίπου τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς οι ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια αυξάνονται.

Φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού

Η νέα άνοδος των ενεργειακών τιμών προκαλεί ανησυχία στις αγορές, καθώς το ακριβότερο πετρέλαιο μπορεί να μετακυλιστεί σε μεταφορές, βιομηχανία, παραγωγή προϊόντων και τελικό κόστος για τους καταναλωτές.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και από το αν θα υπάρξουν νέες διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.