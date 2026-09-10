Οι online αγορές έχουν γίνει πλέον καθημερινή συνήθεια για τους Έλληνες καταναλωτές, όμως ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την ηλικία. Η Gen Z, οι Millennials και η Gen X μπορεί να μοιράζονται τις ίδιες ψηφιακές πλατφόρμες, όμως διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες διαμορφώνουν το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού τους καλαθιού.

Η νέα έκδοση της Focus on Tech Life | Web της Focus Bari καταγράφει τη σχέση των Ελλήνων με το online shopping, αποτυπώνοντας τι αγοράζουν, πόσο συχνά πραγματοποιούν αγορές, πόσα χρήματα ξοδεύουν και ποιους τρόπους πληρωμής προτιμούν.

8 στους 10 Έλληνες ψωνίζουν online

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πλέον ισχυρή παρουσία στην καθημερινότητα των Ελλήνων, καθώς το 80% των χρηστών internet ηλικίας 16-64 ετών έχει πραγματοποιήσει online αγορές μέσα στο τελευταίο εξάμηνο.

Η συμμετοχή είναι υψηλή σε όλες τις γενιές, με τους Millennials και τη Gen X να εμφανίζουν οριακά υψηλότερα ποσοστά. Συγκεκριμένα, online αγορές έχει πραγματοποιήσει το 76% της Gen Z, το 82% των Millennials και το 82% της Gen X.

Σε επίπεδο συχνότητας, οι Millennials είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν, καθώς πραγματοποιούν κατά μέσο όρο 29 online αγορές σε ένα εξάμηνο, έναντι 27 αγορών της Gen Z και 23 αγορών της Gen X.

Οι Millennials είναι οι πιο ενεργοί online καταναλωτές

Η γενιά των Millennials βρίσκεται στην κορυφή όχι μόνο ως προς τον αριθμό των αγορών, αλλά και ως προς τη συνολική δαπάνη.

Οι Millennials ξοδεύουν κατά μέσο όρο 1.159 ευρώ σε online αγορές μέσα σε έξι μήνες, ενώ ακολουθεί η Gen X με 989 ευρώ και η Gen Z με 868 ευρώ.

Η διαφορά αντανακλά και τις διαφορετικές φάσεις ζωής κάθε γενιάς, καθώς οι ανάγκες που καλύπτονται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλάζουν: από προσωπικές επιλογές και εμπειρίες μέχρι αγορές για το σπίτι και την οικογένεια.

Ρούχα, παπούτσια και delivery στο επίκεντρο των online αγορών

Παρά τις διαφορές τους, και οι τρεις γενιές έχουν κοινό σημείο αναφοράς τις ίδιες βασικές κατηγορίες αγορών. Τα ρούχα, τα παπούτσια και το φαγητό/delivery αποτελούν τις πιο δημοφιλείς επιλογές.

Τα ρούχα βρίσκονται στην πρώτη θέση και για τις τρεις ομάδες:

44% στη Gen Z

41% στους Millennials

43% στη Gen X

Από εκεί και πέρα, οι προτιμήσεις διαφοροποιούνται. Η Gen Z εμφανίζει μεγαλύτερη σύνδεση με μετακινήσεις και ταξίδια, με τις αγορές εισιτηρίων ακτοπλοϊκών, τρένων και λεωφορείων να φτάνουν το 21%, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια το 20%.

Οι Millennials στρέφονται περισσότερο σε ένα ευρύτερο καλάθι που περιλαμβάνει, εκτός από ρούχα και παπούτσια, βιταμίνες και συμπληρώματα αλλά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Η Gen X εμφανίζει ισχυρή παρουσία σε κατηγορίες όπως παπούτσια, καλλυντικά και ηλεκτρονικά.

Διαφορετικές γενιές, διαφορετικές μεγάλες δαπάνες

Οι κατηγορίες στις οποίες κατευθύνονται τα μεγαλύτερα ποσά αποκαλύπτουν τις διαφορετικές προτεραιότητες των καταναλωτών.

Η Gen Z καταγράφει τις υψηλότερες μέσες δαπάνες σε:

Έπιπλα και οικιακά: 567 ευρώ

Αεροπορικά εισιτήρια: 305 ευρώ

Ηλεκτρονικά: 295 ευρώ

Οι Millennials δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε:

Ξενοδοχεία και διαμονή: 394 ευρώ

Αγορές για κατοικίδια: 362 ευρώ

Έπιπλα και οικιακά: 335 ευρώ

Η Gen X εμφανίζει υψηλές δαπάνες σε:

Ξενοδοχεία και διαμονή: 507 ευρώ

Αεροπορικά εισιτήρια: 500 ευρώ

Supermarket: 409 ευρώ

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το online shopping δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για όλους: για τη Gen Z συνδέεται περισσότερο με εμπειρίες και νέα ξεκινήματα, για τους Millennials με το σπίτι και την οικογένεια, ενώ για τη Gen X με ταξίδια, πρακτικές ανάγκες και προσωπικές επιλογές.

Η χρεωστική κάρτα κυριαρχεί – η Gen Z οδηγεί τα ψηφιακά wallets

Η χρεωστική κάρτα παραμένει ο δημοφιλέστερος τρόπος πληρωμής και στις τρεις γενιές.

Στη Gen Z χρησιμοποιείται από το 56%, ενώ ιδιαίτερα υψηλή είναι η χρήση ψηφιακών wallets, που φτάνει το 41%.

Οι Millennials εμφανίζουν τη μεγαλύτερη χρήση χρεωστικής κάρτας, με ποσοστό 66%, ενώ τα digital wallets χρησιμοποιούνται από το 34%.

Στη Gen X, η χρεωστική κάρτα παραμένει πρώτη επιλογή με 62%, ενώ ακολουθούν η αντικαταβολή (33%) και η πιστωτική κάρτα (28%).

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει περάσει σε μια νέα φάση ωριμότητας στην Ελλάδα. Οι διαφορές μεταξύ των γενεών δεν βρίσκονται πλέον στο αν ψωνίζουν online, αλλά στο τι επιλέγουν να αγοράσουν, πόσο επενδύουν σε αυτές τις αγορές και με ποιον τρόπο ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους.