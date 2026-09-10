Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο συνεχίζει να εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές βιομηχανίες παγκοσμίως, με τους συλλόγους να καταγράφουν έσοδα-ρεκόρ άνω των 40 δισ. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία. Η ανάπτυξη, ωστόσο, συνοδεύεται από ένα νέο μεγάλο ερώτημα: πόσο βιώσιμη είναι αυτή η οικονομική κούρσα;

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Annual Review of Football Finance της Deloitte Sports Business Group, η αγωνιστική περίοδος 2024/25 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την ευρωπαϊκή αγορά ποδοσφαίρου, καθώς τα συνολικά έσοδα ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 40 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με τα 38 δισ. ευρώ της περιόδου 2023/24.

Τα πέντε μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα – Premier League (Αγγλία), Bundesliga (Γερμανία), La Liga (Ισπανία), Serie A (Ιταλία) και Ligue 1 (Γαλλία) – συνέχισαν να αποτελούν τον βασικό οικονομικό πυλώνα του αθλήματος, καταγράφοντας συνολικά έσοδα 21,6 δισ. ευρώ, έναντι 20,4 δισ. ευρώ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Ωστόσο, η Deloitte εκτιμά ότι η ανοδική πορεία των εσόδων στα κορυφαία πρωταθλήματα αναμένεται να επιβραδυνθεί τα επόμενα χρόνια, με ορισμένες αγορές να οδηγούνται σε σταθεροποίηση ή ακόμη και σε υποχώρηση κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2025/26 και 2026/27.

Όπως σημειώνει ο Tim Bridge, Lead Partner στο Deloitte Sports Business Group, η διεύρυνση των διοργανώσεων της UEFA και της FIFA έχει δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους κορυφαίους συλλόγους, όμως η ανάπτυξη δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην προσθήκη περισσότερων αγώνων και περιεχομένου.

«Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να βασίζεται απλώς στην προσθήκη περισσότερου περιεχομένου για να πετύχει βιώσιμη ανάπτυξη. Η κορεσμένη αγορά δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ούτε των παικτών ούτε των φιλάθλων, ιδίως όταν αυτό γίνεται εις βάρος της ποιότητας του αγωνιστικού θεάματος», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινή στρατηγική από όλους τους εμπλεκόμενους.

Η Premier League διατηρεί τα ηνία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Για ακόμη μία χρονιά, η Premier League παρέμεινε η ισχυρότερη οικονομικά ποδοσφαιρική αγορά της Ευρώπης. Οι σύλλογοι της κορυφαίας κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου κατέγραψαν συνολικά έσοδα 6,8 δισ. λίρες Αγγλίας την περίοδο 2024/25, σημειώνοντας αύξηση 8%.

Η άνοδος αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τις επιδόσεις των αγγλικών συλλόγων στις διευρυμένες ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Τα έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 7 δισ. λίρες την περίοδο 2025/26, λόγω της νέας συμφωνίας τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αλλά και της παρουσίας αγγλικών ομάδων στις τελικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Τα εμπορικά έσοδα παρέμειναν η βασική πηγή ανάπτυξης για τους συλλόγους της Premier League, αυξημένα κατά 13%, στα 2,4 δισ. λίρες. Οι παραδοσιακά ισχυροί «big six» της διοργάνωσης εξακολουθούν να κυριαρχούν, αντιπροσωπεύοντας το 73% των συνολικών εμπορικών εσόδων.

Παράλληλα, τα έσοδα από τους αγώνες ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 1 δισ. λίρες, καταγράφοντας αύξηση 15% και ενισχυμένα από τη μεγαλύτερη παρουσία συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τις αυξημένες τιμές εισιτηρίων και τη μεγαλύτερη χωρητικότητα των γηπέδων.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα σημείωσαν μικρότερη άνοδο, κατά 2%, φτάνοντας τα 3,4 δισ. λίρες.

Παρά τη δυναμική των εσόδων, η οικονομική εικόνα των συλλόγων παρουσιάζει προκλήσεις. Οι ζημιές προ φόρων των ομάδων της Premier League εκτοξεύτηκαν από 135 εκατ. λίρες την περίοδο 2023/24 σε 948 εκατ. λίρες την περίοδο 2024/25, κυρίως λόγω των αυξημένων μεταγραφικών δαπανών και της απουσίας σημαντικών κερδών από πωλήσεις παικτών.

Ο καθαρός δανεισμός των συλλόγων ανήλθε στο τέλος της σεζόν 2024/25 στα 3,6 δισ. λίρες, έναντι 3,5 δισ. λιρών την προηγούμενη περίοδο.

Νέα ιστορικά υψηλά για Bundesliga και La Liga

Η Bundesliga κατέγραψε μια ιστορική επίδοση την περίοδο 2024/25, καθώς τα συνολικά έσοδα των συλλόγων αυξήθηκαν κατά 12% και ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 4 δισ. ευρώ, κυρίως χάρη στην ενίσχυση των εμπορικών και τηλεοπτικών εσόδων.

Στη La Liga, τα έσοδα των συλλόγων ανήλθαν σε 4,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την άνοδο των εμπορικών εσόδων και των εσόδων από τους αγώνες.

Η Real Madrid, με έσοδα 1,2 δισ. ευρώ, και η FC Barcelona, με 975 εκατ. ευρώ, αντιπροσώπευσαν περίπου το 52% των συνολικών εσόδων των συλλόγων της La Liga.

Serie A και Ligue 1 με διαφορετικές ταχύτητες

Τα έσοδα των συλλόγων της Serie A αυξήθηκαν κατά 4%, φτάνοντας τα 3 δισ. ευρώ την περίοδο 2024/25. Οι Juventus, FC Internazionale Milano και AC Milan συγκέντρωσαν το 45% των συνολικών εσόδων του πρωταθλήματος.

Τα έσοδα από τους αγώνες αυξήθηκαν κατά 3%, στα 500 εκατ. ευρώ, με τους συλλόγους που συμμετείχαν στο UEFA Champions League να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Αντίθετα, η Ligue 1 παρουσίασε πτώση εσόδων, με τους συλλόγους να καταγράφουν συνολικά 2,2 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 15% σε σχέση με τα 2,6 δισ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Η περιορισμένη αύξηση στα έσοδα από αγώνες και τηλεοπτικά δικαιώματα δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τη μείωση των εμπορικών εσόδων κατά 400 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι ζημιές προ φόρων των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων αυξήθηκαν κατά 800 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 1,5 δισ. ευρώ την αγωνιστική περίοδο 2024/25.

Η Championship αντιμέτωπη με πιέσεις

Η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, η Championship, κατέγραψε συνολικά έσοδα 942 εκατ. λίρες την περίοδο 2024/25, μειωμένα κατά 2% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.

Τα εμπορικά έσοδα υποχώρησαν κατά 10%, στα 273 εκατ. λίρες, ενώ οι ζημιές προ φόρων αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 355 εκατ. λίρες.

Μόλις τρεις σύλλογοι κατέγραψαν κέρδη προ φόρων, έναντι τεσσάρων την περίοδο 2023/24.

Ο Tim Bridge υπογράμμισε ότι η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη μεγάλη εξάρτηση πολλών συλλόγων από εξωτερική χρηματοδότηση, σημειώνοντας ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης θα πρέπει να στηριχθεί περισσότερο στην εμπορική αξιοποίηση και σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η μεγάλη άνοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου

Το γυναικείο ποδόσφαιρο συνέχισε την ανοδική του πορεία, με τη Women’s Super League (WSL) να καταγράφει σημαντική ανάπτυξη.

Τα συνολικά έσοδα των συλλόγων αυξήθηκαν κατά 39% την περίοδο 2024/25, φτάνοντας τα 90 εκατ. λίρες. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και οι 12 σύλλογοι της διοργάνωσης ξεπέρασαν το 1 εκατ. λίρες σε έσοδα.

Τα εμπορικά έσοδα παρέμειναν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, φτάνοντας τα 41 εκατ. λίρες, ενώ τα έσοδα από αγώνες αυξήθηκαν κατά 16%, στα 14 εκατ. λίρες, και τα τηλεοπτικά δικαιώματα κατά 11%, στα 11 εκατ. λίρες.

Η Jennifer Haskel, Knowledge and Insight Lead στο Deloitte Sports Business Group, σημείωσε ότι η πρόκληση πλέον είναι η μετατροπή της αυξανόμενης εμπορικής δυναμικής σε μια σταθερή και ελκυστική εμπειρία για τους φιλάθλους, μέσα από επενδύσεις, καλύτερα επιχειρηματικά μοντέλα και ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Το στοίχημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο

Σχολιάζοντας την ελληνική αγορά, ο Βασίλης Καφάτος, Partner & Growth Leader της Deloitte Ελλάδος, ανέφερε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο ακολουθεί τη θετική δυναμική που καταγράφεται στην Ευρώπη, με ενίσχυση των εσόδων των συλλόγων και επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα.

Όπως σημείωσε, η επόμενη φάση ανάπτυξης θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου να διευρύνει τις πηγές εσόδων του, μέσα από ισχυρότερες εμπορικές συνεργασίες, καλύτερη αξιοποίηση των γηπέδων, επενδύσεις στην εμπειρία του φιλάθλου και μεγαλύτερη αξιοποίηση του ποδοσφαιρικού ταλέντου.

Το μεγάλο στοίχημα για το ευρωπαϊκό αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, σύμφωνα με τη Deloitte, δεν είναι πλέον μόνο η αύξηση των εσόδων, αλλά η δημιουργία ενός μοντέλου που θα μπορεί να διατηρήσει αυτή την ανάπτυξη σε βάθος χρόνου.