Δεκαεννέα τετραγωνικά, 610 ευρώ τον μήνα. Η εξίσωση της φοιτητικής στέγης γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για χιλιάδες οικογένειες, που ανακαλύπτουν ότι ακόμη και ένα μικρό δωμάτιο μπορεί πλέον να απαιτεί ένα σημαντικό μέρος ενός ολόκληρου μισθού. Και όσο ξεκινά η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, η αναζήτηση μιας οικονομικής κατοικίας εξελίσσεται σε κυνήγι για λίγους και τυχερούς.

Τα μικρά σπίτια των 30 έως 65 τετραγωνικών, που κάποτε αποτελούσαν την προφανή και σχετικά οικονομική λύση για έναν φοιτητή, έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα προϊόντα της αγοράς ακινήτων. Δεν τα διεκδικούν πλέον μόνο φοιτητές. Νέοι εργαζόμενοι, μονοπρόσωπα νοικοκυριά και άνθρωποι που αναγκάζονται να περιορίσουν τα τετραγωνικά τους για να συγκρατήσουν το ενοίκιο ανταγωνίζονται για το ίδιο, περιορισμένο απόθεμα.

Τα στοιχεία της REMAX Ελλάς αποτυπώνουν τη γενικότερη πίεση στην αγορά. Το 2026 τα ενοίκια κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 3,8% πανελλαδικά, ενώ στην Αττική η άνοδος φθάνει το 4,3%. Η μέση τιμή ενοικίασης διαμορφώνεται πλέον στα 9,2 ευρώ ανά τετραγωνικό, από 8,9 ευρώ το 2025.

Στον Δήμο Αθηναίων και σε όμορες περιοχές η μέση τιμή έχει ανέβει στα 9,8 ευρώ ανά τετραγωνικό, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,4%.

Επτά στα δέκα μικρά σπίτια πάνω από 500 ευρώ

Η εικόνα γίνεται ακόμη δυσκολότερη όταν η αναζήτηση περιορίζεται στα μικρά διαμερίσματα, δηλαδή εκεί όπου στρέφεται κατά κύριο λόγο ένας φοιτητής.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, στην Αθήνα το 93,4% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τετραγωνικά προσφέρεται με ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι περίπου επτά στα δέκα ακίνητα αυτής της κατηγορίας ξεπερνούν τα 500 ευρώ τον μήνα.

Στου Ζωγράφου, μία από τις κατεξοχήν φοιτητικές περιοχές της πρωτεύουσας, ένα στούντιο 35 τετραγωνικών κινείται γύρω στα 420 ευρώ, ενώ για ένα δυάρι 50 τετραγωνικών το κόστος φθάνει περίπου στα 590 ευρώ.

Ανάλογη είναι η πίεση και εκτός Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 80,18% των διαμερισμάτων έως 50 τετραγωνικά προσφέρεται με ενοίκιο πάνω από 300 ευρώ.

Στα Χανιά ένα σπίτι 30-45 τετραγωνικών μπορεί να φθάσει τα 650 ευρώ, στο Ηράκλειο ένα δυάρι 50 τετραγωνικών έως τα 750 ευρώ, στα Ιωάννινα κατοικίες έως 45 τετραγωνικών αγγίζουν τα 700 ευρώ και στην Καλαμάτα σπίτια 50-60 τετραγωνικών φθάνουν έως τα 730 ευρώ.

Μόλις 4,6% βρίσκει θέση σε δημόσια εστία

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα βρίσκεται στην περιορισμένη προσφορά δημόσιας φοιτητικής στέγης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 9.200 δημόσιες φοιτητικές κλίνες, όταν σχεδόν 200.000 φοιτητές εκτιμάται ότι σπουδάζουν μακριά από την οικογενειακή κατοικία τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες εστίες μπορούν να καλύψουν περίπου το 4,6% όσων έχουν πραγματική ανάγκη στέγασης, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος υπολογίζεται μεταξύ 15% και 18%.

Παράλληλα, 17 πόλεις με πανεπιστημιακά τμήματα δεν διαθέτουν φοιτητική εστία, ενώ σημαντικό μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων έχει κατασκευαστεί τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 και αντιμετωπίζει προβλήματα παλαιότητας.

Μέσω των έργων που έχουν δρομολογηθεί και των ΣΔΙΤ προβλέπεται να προστεθούν περίπου 8.600 νέες κλίνες. Από το 2027 αναμένεται επίσης να ξεκινήσουν εργασίες αναβάθμισης, ανακαίνισης και ανακατασκευής σε 15 κτίρια φοιτητικών εστιών.

Η νέα αγορά των ιδιωτικών εστιών

Το μεγάλο κενό έχει δημιουργήσει ταυτόχρονα χώρο για την ταχεία ανάπτυξη μιας νέας αγοράς: των οργανωμένων ιδιωτικών φοιτητικών εστιών.

Το μοντέλο έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και επεκτείνεται σε Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλο, Λάρισα, Ρόδο, Ξάνθη και Κομοτηνή.

Πρόκειται κυρίως για πλήρως επιπλωμένα studios μικρής επιφάνειας, συχνά μόλις 18 έως 25 τετραγωνικών, τα οποία διατίθενται με ένα μοντέλο «all inclusive». Στο μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνονται συνήθως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, internet και άλλες υπηρεσίες, ώστε ο φοιτητής να γνωρίζει εξαρχής το συνολικό κόστος διαμονής.

Το τίμημα, ωστόσο, είναι υψηλό. Στην Αθήνα δωμάτιο 19 τετραγωνικών μπορεί να προσφέρεται στα 610 ευρώ τον μήνα. Στη Λάρισα 25 τετραγωνικά φθάνουν τα 570 ευρώ, ενώ στον Βόλο 22 τετραγωνικά μπορεί να κοστίζουν περίπου 500 ευρώ.

Η ενσωμάτωση των λογαριασμών εξηγεί ένα μέρος του αυξημένου κόστους, αλλά οι οργανωμένες εγκαταστάσεις έχουν παράλληλα οικονομίες κλίμακας, καθώς internet, πλυντήρια, κοινόχρηστοι χώροι και άλλες υποδομές μοιράζονται μεταξύ πολλών ενοίκων.

Γιατί έγιναν «χρυσά» τα μικρά σπίτια

Η πίεση στις τιμές συνδέεται και με το γεγονός ότι οι φοιτητές δεν είναι πλέον οι μόνοι που αναζητούν μικρές κατοικίες.

Η αύξηση των ενοικίων έχει αναγκάσει περισσότερους εργαζόμενους και μικρά νοικοκυριά να μειώσουν τα τετραγωνικά που αναζητούν για να συγκρατήσουν τη μηνιαία δαπάνη. Έτσι, τα μικρά διαμερίσματα έχουν μετατραπεί σε ένα από τα πιο εμπορεύσιμα τμήματα της αγοράς και παράλληλα σε ελκυστικό επενδυτικό προϊόν.

Για τις οικογένειες, όμως, ο λογαριασμός δεν σταματά στο ενοίκιο. Προστίθενται κοινόχρηστα, ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα, μετακινήσεις και όλες οι υπόλοιπες ανάγκες ενός φοιτητή που ζει μακριά από το σπίτι του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασαν οι φοιτητικοί σύλλογοι, το συνολικό κόστος μπορεί να προσεγγίζει ακόμη και τα 900 ευρώ τον μήνα.

Και όσο οι διαθέσιμες δημόσιες κλίνες παραμένουν πολύ λιγότερες από τις πραγματικές ανάγκες, η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας θα εξακολουθεί να ξεκινά από το ίδιο δύσκολο ερώτημα για χιλιάδες οικογένειες: πόσα τετραγωνικά μπορούν τελικά να πληρώσουν.