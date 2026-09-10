Περισσότερα ψηφιακά «εργαλεία» για την παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών αποκτούν από σήμερα 10 Σεπτεμβρίου επιχειρήσεις, μεταφορείς και λήπτες, με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί τη νέα έκδοση myDATA 2.0.2 και να περνά σε ακόμη πιο αναλυτική ηλεκτρονική καταγραφή της πορείας των εμπορευμάτων.

Η νέα αναβάθμιση βάζει περισσότερα στάδια της διακίνησης κάτω από την ίδια ψηφιακή «ομπρέλα», από την έκδοση και την παραλαβή των παραστατικών μέχρι τη μεταφορά, την παράδοση, τις επιστροφές και τις ακυρώσεις. Παράλληλα, διευρύνεται η διασύνδεση του myDATA με τα συστήματα ERP και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με στόχο να περιοριστούν οι χειροκίνητες διαδικασίες και να αυτοματοποιηθεί μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στην πράξη, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να αποκτήσει πληρέστερη ψηφιακή εικόνα για ολόκληρο τον κύκλο ζωής κάθε διακίνησης αγαθών. Το σύστημα θα μπορεί να παρακολουθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιος αποστέλλει τα εμπορεύματα, ποιος αναλαμβάνει τη μεταφορά, ποιος τα παραλαμβάνει, εάν η παράδοση έγινε ολόκληρη ή μερικώς και πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία.

Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι, καθώς κάθε ενέργεια θα συνδέεται ηλεκτρονικά με τα εμπλεκόμενα μέρη και τα αντίστοιχα παραστατικά. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται λάθη και ασυμφωνίες, ενώ δημιουργείται σαφέστερο ηλεκτρονικό αποτύπωμα για τη διακίνηση των αγαθών.

Οι αλλαγές

Στις σημαντικότερες αλλαγές της έκδοσης 2.0.2 περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση επιπλέον τύπων παραστατικών και η επικαιροποίηση των καταστάσεων που μπορεί να εμφανίζει ένα παραστατικό διακίνησης κατά τη διάρκεια της πορείας του.

Νέες δυνατότητες προστίθενται και στην ποσοτική παραλαβή. Τα σχετικά παραστατικά θα μπορούν να συσχετίζονται μεταξύ τους, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα ακύρωσής τους μέσω συστημάτων ERP. Για τους παρόχους προστίθεται νέα διαδικασία ακύρωσης σημειώματος παραλαβής, ενώ εμπλουτίζονται και οι αιτίες έκδοσης των σχετικών παραστατικών.

Στο σκέλος της μεταφοράς και της παράδοσης, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δηλώνουν ψηφιακά τις συσκευασίες που συνοδεύουν τη διακίνηση, ενώ παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής μερικής παράδοσης από τον μεταφορέα. Πρόσθετοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι ενεργοποιούνται και κατά την επιβεβαίωση του αποτελέσματος της παράδοσης.

Παράλληλα, η κατάσταση ενός δελτίου διακίνησης θα μπορεί να ελέγχεται και μέσω QR, ενώ εισάγεται νέα λειτουργία για την ολοκλήρωση της διακίνησης όταν τα αγαθά επιστρέφονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το σύστημα.

Αναβαθμίζεται και το timologio της ΑΑΔΕ, με νέους ελέγχους για τους σκοπούς διακίνησης και εμφάνιση της κατάστασης παράδοσης (Delivery Status). Ο λήπτης θα έχει πλέον τη δυνατότητα να απορρίπτει παραστατικό, ενώ προστίθεται ειδικό φίλτρο και σήμανση «Απορριφθέντα», ώστε οι σχετικές εγγραφές να εντοπίζονται ευκολότερα.

Αλλαγές έρχονται και στο myDATAapp. Στα δελτία διακίνησης προστίθεται η ένδειξη «υπό ζύγιση», ενώ παρέχεται η δυνατότητα έναρξης διακίνησης ακόμη και χωρίς την καταχώριση μεταφορικού μέσου. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει επίσης λειτουργικές βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων.