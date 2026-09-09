Tην παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού στο ιδιόκτητο έργο των Σκουριών στη Βόρεια Ελλάδα ανακοίνωσε η Eldorado Gold, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στη μετάβαση του έργου από τη φάση κατασκευής στη φάση λειτουργίας. Η εμπορική παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Το πρώτο συμπύκνωμα παρήχθη στις 8 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας και της σταδιακής αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας επεξεργασίας μεταλλεύματος. Το ορόσημο αυτό ακολουθεί την πρώτη εισαγωγή μεταλλεύματος στον θραυστήρα τον Ιούλιο και επιβεβαιώνει την πρόοδο στην ενεργοποίηση των βασικών συστημάτων της μονάδας, όπως τα κυκλώματα θραύσης, άλεσης, επίπλευσης και πύκνωσης τελμάτων.

Σύμφωνα με την Eldorado Gold, το διαθέσιμο απόθεμα μεταλλεύματος στις Σκουριές ξεπερνά σήμερα τους 4,6 εκατ. τόνους, με περιεκτικότητα υψηλότερη από αυτή των μεταλλευτικών αποθεμάτων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί, όπως σημειώνει η εταιρεία, ισχυρή βάση για τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής, εξασφαλίζοντας επαρκές υλικό για περισσότερους από επτά μήνες επεξεργασίας και παραγωγής συμπυκνώματος.

«Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή για την Eldorado», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. «Η παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος στις Σκουριές αποτελεί το επιστέγασμα πολυετών προσπαθειών ανάπτυξης, κατασκευής και συνεργασίας, και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την Εταιρεία μας. Οι Σκουριές δεν αποτελούν μόνο ένα έργο-ορόσημο με σημαντικό αντίκτυπο για την Eldorado, αλλά και μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα χαλκού-χρυσού στην Ευρώπη.

Μαζί με το McIlvenna Bay στο Saskatchewan του Καναδά, οι Σκουριές αναμένεται να μετασχηματίσουν την Eldorado σε έναν μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο παραγωγό πολύτιμων μετάλλων και κρίσιμων ορυκτών, με ισχυρότερη παραγωγική βάση, ουσιαστική παρουσία στους κλάδους του χαλκού και του αργύρου, και δημιουργία αυξημένων ελεύθερων ταμειακών ροών.

Είμαστε περήφανοι για όσα έχουν επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας μας με την Ελληνική Κυβέρνηση και τις τράπεζες, τις τοπικές κοινότητες, το εργατικό δυναμικό μας και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, και προσβλέπουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και οφελών για την Ελλάδα και όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους για τις επόμενες δεκαετίες».

Σε πλήρη εξέλιξη η έναρξη λειτουργίας των υποδομών

Η θέση σε λειτουργία των βασικών υποδομών έχει προχωρήσει σταθερά, με τα συστήματα θραύσης, άλεσης, επίπλευσης, πύκνωσης τελμάτων και συμπυκνώματος να λειτουργούν με επιτυχία.

Η προσωρινή επιτόπια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζει να υποστηρίζει τις αρχικές λειτουργίες και τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής έως ότου επιτευχθεί η σύνδεση με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των τελικών επιθεωρήσεων, των δοκιμών και της εγκατάστασης εξοπλισμού μέτρησης από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και που επί του παρόντος αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι Σκουριές αναμένεται να παράγουν κατά μέσο όρο 140.000 ουγκιές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού ετησίως κατά τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου.