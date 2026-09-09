Η μετακόμιση σε ένα φοιτητικό σπίτι είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα βήματα ανεξαρτησίας, όμως η ενθουσιώδης αναζήτηση του «τέλειου» διαμερίσματος μπορεί εύκολα να σε κάνει να παραβλέψεις σημαντικές λεπτομέρειες.

Από την κατάσταση του χώρου μέχρι όσα χρειάζεται να γνωρίζεις πριν κλείσεις τη συμφωνία, η προσοχή πριν την υπογραφή μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Πριν πάρεις τα κλειδιά του νέου σου σπιτιού, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που αξίζει να ελέγξεις ώστε η αρχή της φοιτητικής ζωής να είναι όσο πιο ομαλή γίνεται. Μικρές λεπτομέρειες που συχνά περνούν απαρατήρητες μπορούν να επηρεάσουν την άνεση, την καθημερινότητα και τα έξοδά σου.

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