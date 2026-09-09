Σε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο σιδηροδρομικών ακινήτων, με αιχμή τους σταθμούς Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, στρέφεται πλέον αποκλειστικά η πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία αλλάζει ταυτότητα και γίνεται «Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα – Hellenic Rail Estate».

Η αλλαγή σηματοδοτεί τη μετατροπή της εταιρείας σε έναν αμιγώς real estate οργανισμό, μετά την απόσχιση της δραστηριότητας διαχείρισης του τροχαίου υλικού το 2025. Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο επικεντρώνεται στη διαχείριση, προστασία, ωρίμανση και κυρίως στην εμπορική αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας.

Το χαρτοφυλάκιο αποτιμήθηκε το 2025 στα 177 εκατ. ευρώ, από 153 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 16%, ενώ τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν από 6,6 εκατ. ευρώ το 2024 σε 8,1 εκατ. ευρώ το 2025.

Για το 2026 προβλέπεται νέα άνοδος των εσόδων στα 9,4 εκατ. ευρώ, επίπεδο κατά 43% υψηλότερο σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 80,4 εκατ. ευρώ.

Στο «ραντάρ» Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιάς

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της επόμενης περιόδου βρίσκεται στην αξιοποίηση ορισμένων από τα πλέον σημαντικά ακίνητα που συνδέονται με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών και ο γειτονικός ιστορικός Σταθμός Πελοποννήσου, ο Επιβατικός Σταθμός Θεσσαλονίκης και ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πειραιά.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, το Εμπορευματικό Κέντρο στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, έκταση για τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, καθώς και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Λάρισας, Πλαταμώνα και Κατάκολου.

Ο στόχος είναι οι διαγωνισμοί αξιοποίησης για τους μεγάλους σταθμούς Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά να προκηρυχθούν έως το τέλος του 2026, μέσω μεικτών σχημάτων ΣΔΙΤ και παραχώρησης.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ωρίμανσης ακινήτων ύψους 4 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2027. Έχουν προηγηθεί οκτώ μη δεσμευτικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ επτά φάκελοι έχουν προωθηθεί για προέγκριση στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης, προκειμένου να καθοριστούν χρήσεις γης και όροι δόμησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η ωρίμανση των σημαντικότερων ακινήτων είχε φτάσει περίπου στο 20% σε ολόκληρη την περίοδο 2004-2024, ενώ στη διετία 2025-2026 έχει ανέλθει περίπου στο 60%.

Τρία ακίνητα για 590 κατοικίες στην Αττική

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η αξιοποίηση τμήματος της περιουσίας για κοινωνική κατοικία, σε μια περίοδο κατά την οποία το στεγαστικό βρίσκεται ψηλά στην οικονομική ατζέντα.

Η Hellenic Rail Estate έχει εντοπίσει τρία ακίνητα στην Αττική, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης και μπορούν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, να φιλοξενήσουν περίπου 590 κατοικίες.

Πρόκειται για μία από τις νέες χρήσεις που εξετάζονται για το χαρτοφυλάκιο, πέρα από την αμιγώς εμπορική αξιοποίηση μεγάλων σιδηροδρομικών εκτάσεων και σταθμών.

Από τις οπτικές ίνες έως τα φωτοβολταϊκά

Η εταιρεία αναζητά παράλληλα νέες πηγές εσόδων, επιχειρώντας να αξιοποιήσει όχι μόνο τα κτίρια και τις εκτάσεις της, αλλά και τη γεωγραφική έκταση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Στις επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνονται δίκτυα οπτικών ινών και φωτοβολταϊκά πάρκα κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών, σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, διαφημιστικά δικαιώματα στους σταθμούς, καθώς και η εμπορική εκμετάλλευση της νέας υπόγειας στοάς του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λαρίσης.

Ταυτόχρονα, επενδύονται 353.000 ευρώ για την ανακαίνιση σταθμών του Προαστιακού και ακόμη 296.000 ευρώ για την αποκατάσταση του ιστορικού Σταθμού Πελοποννήσου στην Αθήνα.

Στο σκέλος της προστασίας της περιουσίας έχουν πραγματοποιηθεί 1.962 αυτοψίες και έλεγχοι μέσα σε δύο χρόνια, ενώ περίπου το 90% των κτηματολογικών καταχωρίσεων έχει ολοκληρωθεί. Μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας έχουν εφαρμοστεί σε συνολικά 5.393 στρέμματα.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Rail Estate, Παναγιώτης Μπαλωμένος, η απόσχιση της διαχείρισης του τροχαίου υλικού επέτρεψε στην εταιρεία να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο real estate.

Το επόμενο βήμα είναι πλέον δυσκολότερο: η μετάβαση από την καταγραφή και την ωρίμανση στην πραγματική αξιοποίηση ενός χαρτοφυλακίου που επί χρόνια παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ανενεργό, με τους πρώτους μεγάλους διαγωνισμούς να αποτελούν το κρίσιμο τεστ για τη νέα Hellenic Rail Estate.