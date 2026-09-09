Ονοματεπώνυμο αποκτούν τα «φέσια» του Δημοσίου. Από το τέλος του έτους, υπουργεία, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμοι και άλλοι κρατικοί φορείς που αφήνουν απλήρωτους προμηθευτές και ιδιώτες δεν θα μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από τα συνολικά στοιχεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Συνέπεια» έρχεται να βάλει στο μικροσκόπιο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, αποκαλύπτοντας ποιος χρωστάει, πόσα χρωστάει και ποιες υποχρεώσεις παραμένουν ανεξόφλητες. Στην πράξη, δημιουργείται μια ιδιότυπη «μαύρη λίστα» για τους φορείς που καθυστερούν συστηματικά να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Στο τέλος Ιουλίου, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφθαναν τα 3,275 δισ. ευρώ, στερώντας πολύτιμη ρευστότητα κυρίως από επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το κράτος. Η πλατφόρμα «Συνέπεια», η οποία προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2026, θα συγκεντρώνει και θα παρακολουθεί την πορεία των πληρωμών των κρατικών φορέων προς την αγορά. Μέσα από το νέο σύστημα θα είναι δυνατό να φαίνεται ποια τιμολόγια έχουν πληρωθεί, ποια παραμένουν σε εκκρεμότητα, το ύψος των ανεξόφλητων υποχρεώσεων αλλά και ο φορέας στον οποίο αντιστοιχεί κάθε καθυστέρηση.

«Φέσια» 3,275 δισ. ευρώ

Τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν αποκλιμάκωση των οφειλών, όχι όμως σε βαθμό που να αλλάζει την εικόνα. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορέων του Δημοσίου μειώθηκαν τον Ιούλιο στα 2,646 δισ. ευρώ, από 2,764 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Αν σε αυτές προστεθούν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 629 εκατ. ευρώ, ο συνολικός λογαριασμός φθάνει τα 3,275 δισ. ευρώ.

Πρωταθλητές στα χρέη παραμένουν τα δημόσια νοσοκομεία, με οφειλές 1,235 δισ. ευρώ προς τους προμηθευτές τους. Το ποσό έχει μειωθεί κατά 70 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 1,305 δισ. ευρώ του Ιουνίου, παραμένει όμως σε επίπεδα που ασκούν ισχυρές πιέσεις στη ρευστότητα των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το δημόσιο σύστημα υγείας.

Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, με χρέη 681 εκατ. ευρώ, έναντι 715 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Σημαντικό μέρος των εκκρεμοτήτων συνδέεται με συνταξιοδοτικές υποθέσεις, ιδίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιορίστηκαν στα 326 εκατ. ευρώ από 333 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρέη των Νομικών Προσώπων διαμορφώθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ, από 243 εκατ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.

Στην αναμονή επιστροφές 629 εκατ. ευρώ

Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο των επιστροφών φόρων, οι οποίες μειώθηκαν αισθητά μέσα σε έναν μήνα. Από 788 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο υποχώρησαν στα 629 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, καταγράφοντας μείωση 159 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό, 181 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, 320 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, 121 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και 6 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους. Οι επιστροφές που παραμένουν σε εκκρεμότητα για περισσότερες από 90 ημέρες και φθάνουν τα 254 εκατ. ευρώ. Από αυτές, επιστροφές ύψους 161 εκατ. ευρώ δεν έχουν καταβληθεί επειδή λείπουν δικαιολογητικά ή δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους δικαιούχους. Τα υπόλοιπα 375 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.