Διευκρινίσεις για τις παρακρατήσεις και τους συμψηφισμούς αγροτικών ενισχύσεων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2026 έδωσε η ΑΑΔΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχετική αναφορά δεν αποτελεί νέα ρύθμιση και δεν σημαίνει ότι οι παραγωγοί συναινούν σε παρακράτηση χρημάτων πριν από την καταβολή τους.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η σχετική ενότητα περιλαμβάνεται στην ΕΑΕ ήδη από το 2015 και αποτυπώνει κάθε φορά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τον τρόπο καταβολής των ενισχύσεων.

Τι άλλαξε στη διατύπωση της ΕΑΕ 2026

Μέχρι και το 2025, η διατύπωση ανέφερε ότι ο παραγωγός αποδέχεται τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται παρακρατήσεις πριν από την καταβολή των ενισχύσεων. Στην ΕΑΕ 2026 η φράση αυτή αναδιατυπώθηκε, ώστε να αποτυπώνεται ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο σύνολό τους στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι τυχόν παρακρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων πραγματοποιούνται μετά την πίστωση των χρημάτων και μόνο για το ποσό που υπερβαίνει το προστατευόμενο όριο, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Πότε οι ενισχύσεις προστατεύονται από κατάσχεση

Όσο τα ποσά παραμένουν στον Οργανισμό Πληρωμών και δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους δικαιούχους, δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Μετά την πίστωση των χρημάτων στον IBAN του παραγωγού, όμως, ολοκληρώνεται η αρμοδιότητα του Οργανισμού Πληρωμών. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Οργανισμός δεν μπορεί να αποτρέψει ή να αναστείλει τυχόν κατάσχεση που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

«Ενημερωτική και όχι δεσμευτική» η αναφορά

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι η σχετική πρόβλεψη στην ΕΑΕ έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως δήλωση συναίνεσης του παραγωγού για παρακρατήσεις ή συμψηφισμούς.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν αλλάζει το καθεστώς προστασίας των αγροτικών ενισχύσεων ούτε τη διαδικασία καταβολής τους.

Η Αρχή σημειώνει τέλος ότι εφαρμόζει τόσο το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο για τις αγροτικές ενισχύσεις όσο και τη νομοθεσία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, με στόχο την έγκαιρη καταβολή των ποσών στους δικαιούχους και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων.