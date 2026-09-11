Πόσο μπορεί να επηρεάζει την ελληνική οικονομία η δραστηριότητα μιας μεγάλης βιομηχανικής επιχείρησης; Η νέα μελέτη του ΙΟΒΕ για το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της Παπαστράτος δίνει μια απάντηση μέσα από συγκεκριμένα μεγέθη που αφορούν το ΑΕΠ, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, την απασχόληση και τα δημόσια έσοδα.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα. Το βασικό της εύρημα είναι ενδεικτικό του μεγέθους της επίδρασης: η δραστηριότητα της Παπαστράτος αντιστοιχεί σήμερα στο 0,42% του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ η εταιρεία συνεισφέρει περίπου το 1% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προϊόντων. Παράλληλα, η μέση συνεισφορά της εταιρείας στα φορολογικά έσοδα της χώρας διαμορφώνεται διαχρονικά στο 2,7%.

Η πορεία πίσω από τα μεγέθη

Η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος

Ανοίγοντας τη συζήτηση στη ΔΕΘ, η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος, αναφέρθηκε στη διαδρομή των 95 χρόνων της εταιρείας, μια πορεία που εξελίχθηκε παράλληλα με τις βαθιές αλλαγές της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Όπως τόνισε, η Παπαστράτος παραμένει προσηλωμένη σε αυτό που έρχεται, συνεχίζοντας να επενδύει στην καινοτομία, στην παραγωγή εξαγώγιμων προϊόντων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στις επόμενες γενιές.

«Το να παραμένεις σταθερός δεν σημαίνει ότι παραμένεις στάσιμος», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η 95χρονη ιστορία της εταιρείας δεν είναι μόνο μια ιστορία συνέχειας, αλλά και συνεχούς μετασχηματισμού.

(από αριστερά προς τα δεξιά) Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος και ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, στάθηκε στα ευρήματα της μελέτης μέσα από ένα ευρύτερο ερώτημα: πώς μπορούν περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν αντίστοιχες συνθήκες ανάπτυξης. Αναφέρθηκε στη σημασία των συνεχών επενδύσεων, της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της ενίσχυσης των εξαγωγών και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

«Η Παπαστράτος μέσα σε περιόδους κρίσεων δεν είναι μόνο ανθεκτική, αλλά και προσαρμοστική», ανέφερε, επισημαίνοντας τη σημασία της δυνατότητας μιας επιχείρησης να εξελίσσεται και να επενδύει ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας.

Επενδύσεις με διαφορετική πορεία από το σύνολο της βιομηχανίας

Ένα από τα στοιχεία στα οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση το ΙΟΒΕ είναι η πορεία των επενδύσεων. Σε μια 20ετία κατά την οποία η ελληνική οικονομία πέρασε από έντονες περιόδους κρίσης και αποβιομηχάνισης, οι επενδύσεις της Παπαστράτος τετραπλασιάστηκαν, ενώ στο σύνολο της βιομηχανίας η αντίστοιχη αύξηση περιορίστηκε στο 35%.

Ιδιαίτερα μετά το 2017, όταν ξεκίνησε ο μεγάλος παραγωγικός μετασχηματισμός του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 700 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 263 εκατ. ευρώ το 2017 σε περίπου 1 δισ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας άνοδο περίπου 280%.

Τα στοιχεία αυτά αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όταν εντάσσονται στη συνολικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας, καθώς αναδεικνύουν τη σχέση ανάμεσα στις συστηματικές επενδύσεις, την παραγωγική δραστηριότητα και την ανάπτυξη.

Εξαγωγές 431 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 30 χώρες

Ένας δεύτερος βασικός πυλώνας του οικονομικού αποτυπώματος είναι η εξωστρέφεια. Η αξία των εξαγωγών της Παπαστράτος ανήλθε το 2025 σε 431 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 262% σε σχέση με το 2017. Περισσότερο από το 85% της παραγωγής εξάγεται, με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες.

Η Ιαπωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά, απορροφώντας περίπου το 80% των εξαγωγών της εταιρείας.

Σε συνολικό επίπεδο, η Παπαστράτος αντιστοιχεί περίπου στο 1% των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων, ένα μέγεθος που αποτυπώνει τη βαρύτητα της παραγωγικής της δραστηριότητας και στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας.

Από 659 σε περισσότερες από 1.500 θέσεις εργασίας

Σημαντική είναι και η επίδραση στην απασχόληση. Οι άμεσες θέσεις εργασίας στην Παπαστράτος έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2017: από 659 εργαζομένους τότε, η εταιρεία ξεπερνά σήμερα τις 1.500 άμεσες θέσεις εργασίας.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη πορεία κατά την οποία η παραγωγική ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η εξωστρέφεια κινήθηκαν παράλληλα με την ενίσχυση της απασχόλησης.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την ελληνική οικονομία

Παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της μελέτης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Βέττας, ανέδειξε την Παπαστράτος ως μια χαρακτηριστική εξαίρεση στην πορεία αποβιομηχάνισης που γνώρισε η χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες. Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια της κρίσης η εταιρεία κατάφερε να κινηθεί με μεγαλύτερη δυναμική, υποστηριζόμενη από επενδύσεις, εξωστρέφεια και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Σε μια ενδεικτική αναγωγή του μεγέθους του αποτυπώματος, ανέφερε ότι, εάν η Ελλάδα διέθετε 240 επιχειρήσεις με αντίστοιχη οικονομική επίδραση, το ΑΕΠ της χώρας θα ήταν διπλάσιο.

Η παρατήρηση αυτή ανοίγει και τη συζήτηση για τις προϋποθέσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ο Νίκος Βέττας στάθηκε ιδιαίτερα στην εξωστρέφεια και στην επένδυση στην τεχνολογία, επισημαίνοντας ότι αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία σημαντικό μέρος των προϊόντων που εξάγει η χώρα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από χαμηλή προστιθέμενη αξία και περιορισμένη καινοτομία.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης των υποδομών και της διασύνδεσης λιμένων και logistics.

Ένα οικονομικό αποτύπωμα που συνοψίζεται σε πέντε μεγέθη

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει από τη μελέτη του ΙΟΒΕ συμπυκνώνεται σε ορισμένα βασικά στοιχεία: 0,42% του ελληνικού ΑΕΠ, 1% των εξαγωγών προϊόντων, 700 εκατ. ευρώ επενδύσεων, περισσότερες από 1.500 άμεσες θέσεις εργασίας και εξαγωγές 431 εκατ. ευρώ το 2025.

Πίσω από τα επιμέρους μεγέθη, η μελέτη του ΙΟΒΕ σκιαγραφεί μια πορεία στην οποία οι επενδύσεις, η εξωστρέφεια και η ενίσχυση της απασχόλησης διαμόρφωσαν σταδιακά το οικονομικό αποτύπωμα της Παπαστράτος στην Ελλάδα.

Η πλήρης μελέτη του ΙΟΒΕ για το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της Παπαστράτος στην Ελλάδα είναι διαθέσιμη εδώ.