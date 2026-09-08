Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε ο πρόεδρος της MactAir, Ζαχαρίας Φλώρος, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

«Η MactAir είναι μία εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας σε όλο τον κόσμο. Είναι λοιμώξεις τις οποίες ένας ασθενής δεν έχει πριν έρθει σε ένα νοσοκομείο ούτε είναι σε επώαση. Τις αποκτά αυτές τις λοιμώξεις όντας μέσα στο νοσοκομείο κατά τη νοσηλεία του. Η MactAir σχεδιάζει, παράγει και καθιστά συστήματα τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, είτε αυτά τα συστήματα εγκατασταθούν σε ΜΕΘ είτε σε χειρουργεία είτε σε ΤΕΠ», είπε αρχικά ο πρόεδρος της εταιρείας.

Αναφερόμενος στα ποσοστά των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ευρώπη, σημείωσε ότι «επί συνόλου 4,6 εκατομμυρίων νοσηλευμένων τον χρόνο, αφορούν το 7% των νοσηλευομένων». Μιλώντας για την Ελλάδα, τόνισε ότι το ποσοστό «είναι αρκετά υψηλότερο, όχι μόνο σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα. Τι εννοώ; Το 7% είναι 12%, από μία μελέτη η οποία έγινε σε σύνολο 9.700 ασθενών μεταξύ 2022 και 2023, σε 50 δημόσια νοσοκομεία. Όμως αυτό το 12% δεν είναι μόνο το ποσοτικό κομμάτι, είναι και το ποιοτικό, το οποίο σημαίνει ότι πολλές από αυτές τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αφορούσαν λοιμώξεις οι οποίες είχαν προκληθεί από παθογόνους παράγοντες οι οποίοι είναι πολυανθεκτικοί, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειαζόταν μόνο ένα σκεύασμα προκειμένου να θεραπευτεί ο ασθενής, αλλά χρειάζονταν ίσως περισσότερα του ενός και πολύ ισχυρά».

Στη συνέχεια, ο ίδιος εξήγησε ότι «τα παθογόνα μπορούν να προσβάλλουν τους ασθενείς είτε μέσω του αέρα είτε μέσω των επιφανειών είτε μέσω και των δύο, αναλόγως του παθογόνου. Τα παθογόνα τα οποία μπορούν να είναι αερομεταφερόμενα και να μολύνουν έναν ασθενή έχουν να κάνουν περισσότερο με τη δυνατότητα του παθογόνου να φτάσει στο αναπνευστικό σύστημα του ασθενούς. Εάν εμείς, από τη στιγμή που κυκλοφορεί αυτό το παθογόνο με κάποιο τρόπο εντός του χώρου νοσηλείας του ασθενούς ή σε ένα χειρουργείο είτε σε μία ΜΑΦ είτε σε μία ΜΕΘ, έχουμε έναν τρόπο να το απενεργοποιήσουμε έτσι ώστε να μην μπορεί να είναι μολυσματικό, τότε πλέον μπορούμε να μειώσουμε δραστικά τη δυνατότητά του να είναι μολυσματικό και να προσβάλλει τον ασθενή».

Τέλος, όπως τόνισε ο Ζαχαρίας Φλώρος: «Το σύστημα της MactAir είναι σημαντικό διότι, στον ρόλο που παίζει η μετάδοση ενός παθογόνου μέσω του αέρα ή μέσω μιας επιφάνειας, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους ασθενείς να αμυνθούν καλύτερα, καθώς κατεβάζει τη συγκέντρωση των παθογόνων μέσα σε έναν νοσοκομειακό χώρο. Βέβαια, οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις δεν αφορούν μόνο τη δυνατότητα μετάδοσης μέσω του αέρα και των επιφανειών. Έχουν να κάνουν και με πολλούς άλλους παράγοντες, οι οποίοι όμως αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά στα ελληνικά νοσοκομεία μέσω των πρωτοκόλλων τα οποία εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 2019. Αυτά τα πρωτόκολλα αφορούν την καθαριότητα των χεριών, αφορούν την απολύμανση, αφορούν οτιδήποτε έχει να κάνει με τις επιφάνειες, τα ιατροτεχνολογικά μηχανήματα, τους αναπνευστήρες, τους καθετήρες και άλλους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Όμως, στο κομμάτι της αερογενούς μετάδοσης είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή της MactAir, διότι κόβει αυτή την οδό μετάδοσης στα παθογόνα και έτσι βγάζει από την εξίσωση μία οδό η οποία πριν δεν αντιμετωπιζόταν τόσο αποτελεσματικά».