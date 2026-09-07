Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για χιλιάδες επαγγελματίες αγρότες προβλέπει το μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, με τον φορολογικό συντελεστή να μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται σε μια προσπάθεια στήριξης του «πληγωμένου» πρωτογενούς τομέα, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην παραμονή περισσότερων παραγωγών στον αγροτικό χώρο και στην προσέλκυση νέων ανθρώπων στο επάγγελμα.

Όπως προκύπτει από τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο φόρος εισοδήματος για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ μηδενίζεται για τα φυσικά πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αποκτούν περισσότερο από το 50% του εισοδήματός τους από αγροτική δραστηριότητα.

Η συγκεκριμένη φορολογική ρύθμιση ακολουθεί την αντίστοιχη λογική που εφαρμόστηκε για τους νέους ηλικίας έως 25 ετών, αλλά και για τους πολύτεκνους.

Η εφαρμογή της φορολογικής ελάφρυνσης ξεκινά από το φορολογικό έτος 2026, γεγονός που σημαίνει ότι θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027.

Πέρα από την άμεση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των επαγγελματιών αγροτών, η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο ώστε οι σημερινοί παραγωγοί να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Παράλληλα, στόχος είναι να καταστεί το επάγγελμα πιο ελκυστικό για νέους ανθρώπους, ώστε να ενισχυθεί συνολικά η αγροτική παραγωγή.

Πώς φορολογούνται σήμερα οι αγρότες

Σήμερα, τα εισοδήματα που προέρχονται από αγροτική δραστηριότητα για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους από αγροτική δραστηριότητα, φορολογούνται αυτοτελώς με βάση την κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συνολικά 245.907 φυσικά πρόσωπα.

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο

Η φορολογική ελάφρυνση δεν αφορά το σύνολο των 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, αλλά 47.091 από αυτούς, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα πάνω από το αφορολόγητο όριο.

Με τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή, το αφορολόγητο όριο για έναν αγρότη χωρίς παιδιά αυξάνεται από τις 8.633 ευρώ στις 22.204 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ύψος του εισοδήματος που αντιστοιχεί στους αγρότες οι οποίοι θα επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Οι περίπου 47.000 αγρότες δηλώνουν περίπου το 56% του συνολικού εισοδήματος της συγκεκριμένης κατηγορίας, δηλαδή περίπου 850 εκατ. ευρώ από συνολικά 1,5 δισ. ευρώ.

Το ανώτατο όφελος από τη φορολογική αλλαγή υπολογίζεται σε 2.900 ευρώ.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, το κόστος της απαλλαγής υπολογίζεται σε 87 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, ενώ από το 2028 και τα επόμενα έτη εκτιμάται ότι θα διαμορφώνεται στα 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τα παραδείγματα για τους αγρότες

Το οικονομικό όφελος από τον μηδενισμό του φόρου διαφοροποιείται ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση.

Παράδειγμα 1: Αγρότης χωρίς τέκνα, με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, κατέβαλλε φόρο 1.183 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, ο φόρος αυτός μηδενίζεται.

Παράδειγμα 2: Αγρότης με δύο τέκνα και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ πλήρωνε φόρο 1.540 ευρώ. Με το νέο καθεστώς, το συγκεκριμένο ποσό μηδενίζεται.

Παράδειγμα 3: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ κατέβαλλε φόρο 5.083 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, ο φόρος περιορίζεται στα 2.183 ευρώ, με το όφελος να φτάνει τα 2.900 ευρώ.

Επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο από τον Νοέμβριο

Στη φορολογική ελάφρυνση έρχεται να προστεθεί και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2026.

Με τη συγκεκριμένη αλλαγή, το όφελος για τους αγρότες αυξάνεται, καθώς προβλέπεται απαλλαγή και από τον ΦΠΑ που αναλογεί στον ΕΦΚ.

Συνολικά, η απαλλαγή ανέρχεται σε 50,8 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Από το ποσό αυτό, τα 41 λεπτά αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τα 9,8 λεπτά στον ΦΠΑ που επιβάλλεται επί του ΕΦΚ.