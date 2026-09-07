Διευρύνεται ο κατάλογος των περιοχών της χώρας στις οποίες εφαρμόζεται μηδενικός ΕΝΦΙΑ, με ολοένα και περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων να εντάσσονται στο μέτρο και να απαλλάσσονται από την καταβολή του συγκεκριμένου φόρου.

Ο ανανεωμένος κατάλογος καλύπτει οικισμούς τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά. Ανάμεσα στις περιοχές που περιλαμβάνονται βρίσκονται τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος. Στη λίστα προστίθενται επίσης δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, όπως η Άνω Μερά Μυκόνου, η Μεσαριά και το Εμπορείο στη Σαντορίνη, το Φαληράκι της Ρόδου, καθώς και ο Πλαταμώνας.

Κοινό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων οικισμών είναι ότι ο πληθυσμός τους βρίσκεται κοντά στο όριο των 2.000 κατοίκων.

Ακολουθεί η νέα αναλυτική λίστα, στην οποία καταγράφονται ο οικισμός, ο πληθυσμός του, ο δήμος στον οποίο υπάγεται και η αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα: