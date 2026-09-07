Παράταση στα φορολογικά κίνητρα για κλειστά ακίνητα, ανακαινίσεις και νέες οικοδομές, αλλά και διατήρηση των περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις επιστρατεύει η κυβέρνηση στη μάχη για περισσότερα σπίτια στην αγορά. Το νέο στεγαστικό πακέτο της ΔΕΘ συμπληρώνεται από τη διεύρυνση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και την αύξηση του φόρου μεταβίβασης για αγορές κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών. Μαζί με τον τρίτο κύκλο του προγράμματος «Σπίτι μου», ο οποίος ανοίγει τον Ιανουάριο του 2027 με διευρυμένα κριτήρια, οι παρεμβάσεις επιχειρούν να κινητοποιήσουν το υφιστάμενο και το νέο οικιστικό απόθεμα και να ενισχύσουν την προσφορά κατοικιών, σε μια αγορά όπου οι τιμές και τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες οι οποίοι βγάζουν από την αδράνεια κλειστές κατοικίες και τις διαθέτουν στη μακροχρόνια μίσθωση. Το κίνητρο παρατείνεται, με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά ακίνητα που σήμερα παραμένουν κενά και να ενισχυθεί η προσφορά σε μια περίοδο κατά την οποία τα ενοίκια εξακολουθούν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η παράταση της φορολογικής έκπτωσης έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων. Το κίνητρο αφορά ιδιοκτήτες που προχωρούν σε ανακαινίσεις και ενεργειακές ή λειτουργικές παρεμβάσεις, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ενεργοποιήσει παλαιότερο οικιστικό απόθεμα το οποίο σήμερα βρίσκεται εκτός αγοράς ή χρειάζεται σημαντικές εργασίες για να αξιοποιηθεί.

Το τρίτο «εργαλείο» αφορά τις νέες οικοδομές. Η αναστολή του ΦΠΑ 24% παρατείνεται, κρατώντας χαμηλότερα το φορολογικό κόστος για τα νεόδμητα ακίνητα και επιχειρώντας να στηρίξει την οικοδομική δραστηριότητα και την προσθήκη νέων κατοικιών στο διαθέσιμο απόθεμα.

Παραμένει το «φρένο» στα Airbnb

Στην άλλη πλευρά της στεγαστικής εξίσωσης, οι περιορισμοί στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν υποχωρούν. Για ολόκληρο το 2027 παρατείνεται ο «κόφτης» στις νέες εγγραφές ακινήτων τύπου Airbnb στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο Α΄ διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης.

Πενταπλάσιος φόρος για αγοραστές από τρίτες χώρες

Στον αντίποδα των φορολογικών ελαφρύνσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2027 γίνεται αισθητά ακριβότερη η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φόρος μεταβίβασης στις συγκεκριμένες συναλλαγές αυξάνεται από το 3% στο 15%, δηλαδή πενταπλασιάζεται. Η επιβάρυνση αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικιών και δεν επεκτείνεται σε επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα ή άλλες κατηγορίες ακινήτων.