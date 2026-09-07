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Μια αγορά κοντά στα 90 δισ. δολάρια χρειάζεται χώρο για να δείξει τον εαυτό της. Φέτος τον βρήκε στο Hall 13 της IFA 2026, στο Messe Berlin, εκεί όπου το Beauty Hub μετατράπηκε σε ζωντανό εργαστήριο, με τους επισκέπτες να παίρνουν τις συσκευές στα χέρια τους αντί να τις κοιτούν πίσω από τις βιτρίνες.

Η φετινή έκθεση τεχνολογίας δεν έβαλε την ομορφιά και την ευεξία σε μια γωνιά. Τους αφιέρωσε πολλά τετραγωνικά. Το Beauty Hub είναι κομμάτι της ευρύτερης ζώνης Beauty Tech & Wellbeing, ενός εκτεταμένου χώρου που πατάει σε τεχνολογία εξατομικευμένης φροντίδας: wearables, τεχνητή νοημοσύνη, βελτιστοποίηση ύπνου, ψηφιακή παρακολούθηση υγείας και εργαλεία ανάκαμψης.

Το Beauty Hub και το Creator Hub επεκτάθηκαν και τα δύο, με τη διοργάνωση να ποντάρει συνειδητά στα βιωματικά περίπτερα και στη λογική «αγγίζω και δοκιμάζω». Κάτω από αυτή την ομπρέλα, το κοινό νήμα είναι ένα: δεδομένα και εξατομίκευση. Η ευεξία μετριέται, η ομορφιά προσαρμόζεται, και οι δύο συναντιούνται στο ίδιο ηλεκτρονικό οικοσύστημα.

Τι είδαμε

Θέσεις για θεραπείες, μηχανήματα σε λειτουργία, ειδικοί δίπλα να εξηγούν τι κάνει η καθεμία. Η IFA το προβάλλει ως ένα curated beauty lab, με live επιδείξεις και προϊόντα που περνούν κατευθείαν στα χέρια του κόσμου.

Το στήσιμο των περιπτέρων έχει καθαρά στρατηγικό βάρος. Η μετατόπιση από την παθητική έκθεση προς τη βιωματική δοκιμή δείχνει μια IFA που στρέφεται συνειδητά από το κοινό των λιανεμπόρων προς το κοινό των δημιουργών και των καταναλωτών. Η ομορφιά ανέβηκε κατηγορία, και μαζί της άλλαξε ο τρόπος που πουλιέται.

Τι δοκίμασαν οι επισκέπτες

Οι κατηγορίες που κυριαρχούν στον χώρο δείχνουν πού πέφτει σήμερα το βάρος της αγοράς:

Πρόσωπο και δέρμα. Ο πυρήνας των πωλήσεων. Μάσκες LED, συσκευές μικρορεύματος, θεραπείες αντίθεσης θερμού και ψυχρού. Χαρακτηριστικό προϊόν η αναβαθμισμένη Ziip Halo 2.0 , που ρυθμίζει εξατομικευμένα ηλεκτρικά ρεύματα μέσω εφαρμογής για σύσφιξη και πιο ομοιόμορφη όψη.

Ο πυρήνας των πωλήσεων. Μάσκες LED, συσκευές μικρορεύματος, θεραπείες αντίθεσης θερμού και ψυχρού. Χαρακτηριστικό προϊόν η αναβαθμισμένη , που ρυθμίζει εξατομικευμένα ηλεκτρικά ρεύματα μέσω εφαρμογής για σύσφιξη και πιο ομοιόμορφη όψη. Γλυπτική και μασάζ προσώπου. Εργαλεία contrast therapy όπως η Shark DePuffi , με τιμή γύρω στα 199,99 ευρώ, με τρία επίπεδα θέρμανσης και τρία ψύξης, στοχεύουν το πρήξιμο ενώ καταπραΰνουν το δέρμα με εναλλαγές θερμοκρασίας.

Εργαλεία contrast therapy όπως η , με τιμή γύρω στα 199,99 ευρώ, με τρία επίπεδα θέρμανσης και τρία ψύξης, στοχεύουν το πρήξιμο ενώ καταπραΰνουν το δέρμα με εναλλαγές θερμοκρασίας. Μαλλιά και styling. Η ταχύτερα ανερχόμενη υποκατηγορία. Οι ισιωτικές με τεχνητή νοημοσύνη μπαίνουν στη λίστα με τις πιο πρόσφατες συσκευές beauty tech, με το AI να ρυθμίζει θερμοκρασία και πέρασμα ανάλογα με το μαλλί. Παράλληλα, ονόματα όπως η Dyson και η ghd συνεχίζουν να φέρνουν την υψηλή τεχνολογία στο ντουλάπι του μπάνιου, ενώ η κινεζική bixdo παρουσιάζει χτένες με κόκκινο και μπλε LED.

Η ταχύτερα ανερχόμενη υποκατηγορία. Οι μπαίνουν στη λίστα με τις πιο πρόσφατες συσκευές beauty tech, με το AI να ρυθμίζει θερμοκρασία και πέρασμα ανάλογα με το μαλλί. Παράλληλα, ονόματα όπως η και η συνεχίζουν να φέρνουν την υψηλή τεχνολογία στο ντουλάπι του μπάνιου, ενώ η κινεζική παρουσιάζει χτένες με κόκκινο και μπλε LED. Στόμα. Το πιο «τεχνικό» εύρημα. Η bixdo Glossonic Brush PRO υπόσχεται λεύκανση την ώρα του βουρτσίσματος, συνδυάζοντας μπλε φως 460 nm με οδοντόκρεμα PAP χωρίς υπεροξείδιο, μέσα στη διμηνη ρουτίνα που ήδη ακολουθεί ο καθένας.

Το πιο «τεχνικό» εύρημα. Η υπόσχεται λεύκανση την ώρα του βουρτσίσματος, συνδυάζοντας μπλε φως 460 nm με οδοντόκρεμα PAP χωρίς υπεροξείδιο, μέσα στη διμηνη ρουτίνα που ήδη ακολουθεί ο καθένας. Wellbeing. Τα όρια ανάμεσα στην ομορφιά και την υγεία γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. Χαρακτηριστικό της τάσης, το κορυφαίο βραβείο Best of IFA πήγε στην Anker για τα RIC Hearing Aids Pro, μια συσκευή στο σημείο όπου τα δεδομένα υπηρετούν την προσωπική φροντίδα.

Το ιατρείο μεταφέρεται στο σπίτι

Αν αφαιρέσεις τα brands, μένει μία ιδέα: η θεραπεία φεύγει από το ινστιτούτο και μπαίνει στο μπάνιο. Η αγορά στρέφεται σε συσκευές πιο φιλικές και εύκολες στην καθημερινή χρήση, με τα νεότερα μοντέλα να υπόσχονται εξυπνότερο styling, λεύκανση δοντιών στο σπίτι και αναζωογόνηση δέρματος, συχνά με πολλαπλές λειτουργίες σε ένα μόνο προϊόν.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το συνδετικό υλικό. Ανάλυση δέρματος σε δευτερόλεπτα, ρεύματα που προσαρμόζονται μέσω app, ρουτίνες χτισμένες πάνω στα δεδομένα σου. Η ομορφιά γίνεται λογισμικό.

Τα νούμερα πίσω από τη λάμψη

Εδώ κρύβεται ο λόγος που η IFA αφιέρωσε ολόκληρο hall. Η αγορά home-use beauty devices αναμένεται να αυξηθεί από 12,94 δισ. δολάρια το 2025 σε 14,4 δισ. το 2026, με ετήσιο ρυθμό 11,3%, φτάνοντας τα 21,85 δισ. έως το 2030.

Η ευρύτερη κατηγορία beauty tech είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς της Research and Markets, αναμένεται να αυξηθεί από 79,38 δισ. δολάρια το 2025 σε 89,94 δισ. το 2026, με προβολή στα 146 δισ. έως το 2030. Ειδικά οι συσκευές προσώπου τρέχουν με τα υψηλότερα ποσοστά, στο 17% ετησίως, φτάνοντας τα 24,77 δισ. το 2026, όπως καταγράφει η The Business Research Company.

Γεωγραφικά, το κέντρο βάρους είναι διπλό. Η Βόρεια Αμερική κρατά περίπου το 36,5% της αγοράς, ενώ η Ασία-Ειρηνικός είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή. Γι’ αυτό στο Hall 13 συνυπάρχουν κορεατικές και κινεζικές μάρκες με ευρωπαϊκά και αμερικανικά ονόματα: οι πρώτες κυνηγούν την ωρίμανση της Δύσης, οι δεύτερες την έκρηξη της Ανατολής.

Τι αξίζει να κρατήσουμε στο μυαλό μας

Πέρα από τον ενθουσιασμό της δοκιμής, το Beauty Hub αφήνει και μερικά ερωτήματα που αξίζει να συνοδεύουν κάθε αγορά.

Πρώτα από όλα, η υπομονή. Οι περισσότερες συσκευές αποδίδουν με σταθερή, μακροχρόνια χρήση και όχι από την πρώτη μέρα, οπότε η υπόσχεση της «άμεσης λάμψης» θέλει μια ρεαλιστική ανάγνωση, καθώς το δέρμα και τα μαλλιά έχουν τους δικούς τους ρυθμούς.

Ταυτόχρονα, έχει ιδιαίτερη σημασία και το κόστος. Όταν μια μάσκα LED αγγίζει τα 1.400 ευρώ, η φροντίδα στο σπίτι παραμένει μια επένδυση. Υπάρχουν και πιο προσιτές επιλογές, όμως η κορυφή της κατηγορίας απευθύνεται προς το παρόν σε ένα πιο περιορισμένο κοινό.

Τέλος, οι αριθμοί θέλουν πλαίσιο. Ισχυρισμοί όπως «αύξηση ελαστίνης» εντυπωσιάζουν, συχνά όμως προέρχονται από εργαστηριακές μετρήσεις και όχι από καθημερινή χρήση, γι’ αυτό και είναι χρήσιμο να διαβάζονται ως ένδειξη δυναμικής, με το βλέμμα και στην κλινική τεκμηρίωση.

Το πραγματικό στοίχημα

Η μεγάλη εικόνα της IFA 2026 συνοψίζεται σε μία φράση: η ομορφιά έγινε επίσημα κατηγορία ηλεκτρονικών, με το δικό της hall, τη δική της αγορά δισεκατομμυρίων και τη δική της λογική εξατομίκευσης μέσω δεδομένων.

Οι νικητές αυτής της αγοράς θα κριθούν σε ένα σημείο: στο αν καταφέρουν να συνδυάσουν αξιόπιστο κλινικό ισχυρισμό με πραγματική καθημερινή χρηστικότητα, ώστε η συσκευή να μη μείνει στο συρτάρι. Σε αυτό, καμία επίδειξη δεν δίνει απάντηση. Την απάντηση τη δίνουν ο χρόνος και το πορτοφόλι του καταναλωτή.