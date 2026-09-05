Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι προοπτικές που ανοίγουν οι νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη τραπεζική, τις αστικές συγκοινωνίες και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με θέμα «Υπηρεσίες Νέας Γενιάς», που διεξήχθη στο Hellenic Growth Agora του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Το νέο αναπτυξιακό σχέδιο των ΕΛΤΑ, που εδράζεται σε επτά πυλώνες, αλλά και τις σύγχρονες υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών, παρουσίασε στο Hellenic Growth Agora, ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Μιχάλης Μαυρόπουλος.

«Στο επίκεντρο αυτού του αναπτυξιακού σχεδίου βρίσκεται η αξιοποίηση του μεγαλύτερου φυσικού δικτύου στην Ελλάδα», σημείωσε, εξηγώντας ότι πρόκειται πλέον για ένα ενοποιημένο δίκτυο 400 καταστημάτων, 450 πρακτόρων ΕΛΤΑ και 186 πρακτορείων ΕΛΤΑ courier.

Ο κ. Μαυρόπουλος έθεσε ως προτεραιότητα να μπουν τα ΕΛΤΑ στην αγορά των εναλλακτικών τρόπων παράδοσης δεμάτων, ύψους σήμερα 30-40 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 35% της συνολικής αγοράς δεμάτων ετησίως. Έτσι, σε πρώτη φάση, ενεργοποιήθηκε πιλοτικά η υπηρεσία PUDO (Pick up and Drop off), δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους πελάτες τους να παραλάβουν το δέμα τους σε ένα από τα 1.036 σημεία του δικτύου (ΕΛΤΑ point).

Ειδική αναφορά έκανε και στην ενίσχυση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο δίκτυο των καταστημάτων και αναφέρθηκε στην μακροχρόνια συνεργασία που έχουν συνάψει τα ΕΛΤΑ με την Eurobank. «Έχουμε ήδη ξεκινήσει μαζί ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε 30 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, όπου εκεί έχουμε εκπαιδεύσει τους συναδέλφους μας σε ένα νέο μοντέλο τραπεζικής εξυπηρέτησης», εξήγησε, κάνοντας λόγο για μια σημαντική εξέλιξη που βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών, ειδικά στην περιφέρεια, όπου τα καταστήματα των τραπεζών έχουν περιοριστεί.

Ο CEO των ΕΛΤΑ αναφέρθηκε στους 1.300 ταχυδρόμους που σήμερα έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονη ψηφιακή συσκευή και θα εκπαιδευτούν, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

«Οι υπηρεσίες νέας γενιάς θα κάνουν την τραπεζική λιγότερο ορατή, περισσότερο παρούσα στα σημεία που έχει σημασία για τους πελάτες», είπε χαρακτηριστικά, ο Deputy CEO της Eurobank, Ιάκωβος Γιαννακλής, δίνοντας το στίγμα των εξελίξεων στον τραπεζικό κλάδο.

Προσδιόρισε τις υπηρεσίες νέας γενιάς ως τις υπηρεσίες «που θα μπαίνουν σε σημεία, όπου οι πελάτες θα συναλλάσσονται ή οι επιχειρήσεις θα χρειάζονται να κάνουν τραπεζικές συναλλαγές, χωρίς να χρειάζεται να έρθουν στην τράπεζα, να μετακινηθούν, να φέρουν δικαιολογητικά και χαρτιά».

Φέρνοντας στο επίκεντρο το embedded finance, ο κ. Γιαννακλής έκανε λόγο «για μια τραπεζική που ενσωματώνεται στο ταξίδι του πελάτη», φέρνοντας το παράδειγμα της αγοράς αυτοκινήτου, καθώς ο πελάτης δεν χρειάζεται πλέον να πάει στην τράπεζα ή να μπει στο κινητό του για να πάρει δάνειο, αλλά το δάνειο είναι στο σημείο του εμπόρου.

Αντίστοιχα ταξίδια, όπως σημείωσε, γίνονται ήδη πολλά σε περιβάλλον e-commerce με προϊόντα «Buy Now, Pay Later», καθώς και στις επιχειρήσεις, που μπορούν πλέον να κάνουν πληρωμές μέσω του ERP συστήματος της τράπεζας ή και να λάβουν δάνειο.

Την ενίσχυση της αξιοπιστίας των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού, έθεσε ως στόχο ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Αντώνης Κεραστάρης. «Είναι θέμα της επόμενης χρονιάς να δούμε στην Αττική μια συγκοινωνία, η οποία πλέον θα είναι πολύ πιο ψηφιακή από ό,τι είναι σήμερα», είπε.

«Ξεκινάμε ένα ψηφιακό ταξίδι, το οποίο θα επιτρέπει στον πολίτη της Αθήνας, όπως γίνεται σε όλες τις μητροπόλεις του κόσμου, να μπορεί ψηφιακά να σχεδιάζει, να αγοράζει και να εκτελεί τη διαδρομή του. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο βήμα, το οποίο χρονικά δεν είναι πολύ μακριά», πρόσθεσε, βάζοντας το στο κάδρο της γενικότερης ανανέωσης των ΜΜΜ, με 1.076 καινούργια λεωφορεία και ανακαινισμένους συρμούς.

Παράλληλα, εστίασε στην ανάγκη μετατόπισης του επιβατικού κοινού από τη φυσική επικύρωση των εισιτηρίων, που σήμερα παραμένει στο 65% , στην ηλεκτρονική.

«Για εμάς, πρωτευούσης σημασίας είναι η ασφαλής μετακίνηση στην πόλη, να διευκολύνουμε τους πολίτες να πηγαίνουν στη δουλειά τους, να πηγαίνουν στη διασκέδασή τους. Να είμαστε μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας για τα εκατομμύρια των τουριστών που επισκέπτονται την Αθήνα. Και με τα ψηφιακά εργαλεία να το κάνουμε όσο πιο απλό, εύκολο και αξιόπιστο μπορεί να γίνει», κατέληξε.