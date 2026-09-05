Μία σημαντική διάκριση πέτυχε το «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης/INGS Alexandroupolis», καθώς το έργο συγκαταλέγεται στα 25 κορυφαία έργα της Ευρώπης που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί έναν από τους πέντε φιναλίστ της κατηγορίας «Μια Συνδεδεμένη Ευρώπη (A Connected Europe)» των REGIOSTARS Awards 2026, των ετήσιων βραβείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναδεικνύουν έργα τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου του ιδιαίτερα υψηλού ανταγωνισμού στη φετινή διοργάνωση, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 274 υποψηφιότητες από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Όπως σημειώνει η Gastrade, οι πέντε φιναλίστ θα παρουσιάσουν τα έργα τους ενώπιον της διεθνούς κριτικής επιτροπής των REGIOSTARS, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Η τελική φάση των βραβείων περιλαμβάνει επίσης το People’s Choice Award, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να ψηφίσει διαδικτυακά το έργο της επιλογής του.

Η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 14 Οκτωβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των REGIOSTARS.

Μπορείτε να ψηφίσετε για το «Alexandroupolis INGS», σαρώνοντας τον παρακάτω QR Code, ο οποίος θα σας μεταφέρει απευθείας στη σελίδα ψηφοφορίας του έργου:

Κάθε ψήφος συμβάλλει στην ενίσχυση της προβολής του έργου και στην ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της διασυνδεσιμότητας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Οι νικητές των REGIOSTARS Awards 2026, συμπεριλαμβανομένου του People’s Choice Award, θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες, στις 14 Οκτωβρίου 2026.