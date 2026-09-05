Όλες οι εξελίξεις από την 90ή ΔΕΘ – Στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός

Παρακολουθήστε όσα συμβαίνουν σήμερα, Σάββατο 5/9, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός επισκέπτεται τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 20:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19:30).

Την Κυριακή στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».