Παρακολουθήστε όσα συμβαίνουν σήμερα, Σάββατο 5/9, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026
Όλες οι εξελίξεις από την 90ή ΔΕΘ – Στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός επισκέπτεται τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Στις 20:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19:30).
Την Κυριακή στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».
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Οι τρεις άξονες της ομιλίας του πρωθυπουργού
Οι χαλαρές στιγμές του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ 2026
Η φωτογραφία αποτυπώνει το πιο χαλαρό κλίμα της βραδιάς
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις σε σημαντικές υποδομές της πόλης, συναντήσεις με φορείς και εκπροσώπους της ΔΕΘ-HELEXPO, καθώς και την καθιερωμένη εναρκτήρια ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου που σηματοδοτούν την παρουσία της κυβέρνησης στη μεγάλη οικονομική και αναπτυξιακή διοργάνωση.
- Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός συναντά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και επισκέπτεται τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
- Στις 20:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19:30).
- Την Κυριακή στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».