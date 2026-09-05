Ούριος άνεμος πνέει στον ασφαλιστικό κλάδο αυτή την περίοδο μετά από ουκ ολίγες πέτρινα χρόνια.

Ήδη στα 1,37 εκατ. ανήλθαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας που ήταν σε ισχύ στην Ελλάδα στις 31 Μαρτίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 1% σε σχέση με το τέλος του 2025, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Στην έρευνα συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν το 98,5% της παραγωγής ασφαλίσεων Περιουσίας. Συνολικά καταγράφηκαν 1.368.992 ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας, έναντι 1.355.133 στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Με βάση τα στοιχεία της Απογραφής Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑ, το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης της χώρας διαμορφώθηκε στο 20,8%, από 20,5% τρεις μήνες νωρίτερα.

Η έρευνα της ΕΑΕΕ πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση, με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης της ασφάλισης κατοικίας και την αποτύπωση της κάλυψης έναντι φυσικών καταστροφών. Η σχετική καταγραφή ξεκίνησε πιλοτικά το 2023 και έκτοτε επαναλαμβάνεται ανά τρίμηνο.

Αυξήθηκαν οι κατοικίες με κάλυψη κτιρίου

Από το σύνολο των συμβολαίων, 1.202.245 αφορούν κάλυψη κτιρίου, είτε αποκλειστικά είτε μαζί με το περιεχόμενο της κατοικίας. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 1,5% σε σύγκριση με τα 1.184.046 συμβόλαια του Δεκεμβρίου 2025.

Το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης των κατοικιών με κάλυψη κτιρίου ανήλθε έτσι στο 18,2%, από 17,9% στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Αντίθετα, τα συμβόλαια που αφορούν αποκλειστικά το περιεχόμενο της κατοικίας μειώθηκαν κατά 2,5%, στα 166.747 από 171.087.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καλύψεις που συνδέονται με φυσικές καταστροφές. Οι ασφαλισμένες κατοικίες που καλύπτονται ταυτόχρονα για καιρικά φαινόμενα και σεισμό ανήλθαν σε 873.214, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1% σε σύγκριση με το τέλος του 2025.

Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή τους στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με κάλυψη κτιρίου αυξήθηκε στο 72,6%, από 71,5% στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για τις καλύψεις που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ.

Τα συμβόλαια που παρέχουν μόνο κάλυψη για καιρικά φαινόμενα αυξήθηκαν κατά 0,8%, στα 141.807, ενώ εκείνα που αφορούν μόνο σεισμό μειώθηκαν κατά 5,9%, στα 146.914. Παράλληλα, τα συμβόλαια που καλύπτουν μόνο πυρκαγιά, χωρίς καιρικά φαινόμενα ή σεισμό, διαμορφώθηκαν σε 40.310.

Σχεδόν έξι στα δέκα συμβόλαια με υποθήκη

Αύξηση καταγράφεται και στα συμβόλαια κατοικίας με ενυπόθηκο ενδιαφέρον. Στο τέλος Μαρτίου 2026 ανήλθαν σε 717.747, από 691.993 στο τέλος του 2025, σημειώνοντας άνοδο 3,7%.

Τα συγκεκριμένα συμβόλαια αντιστοιχούν πλέον στο 59,7% των ασφαλίσεων που περιλαμβάνουν κάλυψη κτιρίου, ενώ τα συμβόλαια χωρίς υποθήκη διαμορφώθηκαν σε 484.498.

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Αττική συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων κατοικιών, με 628.890 συμβόλαια και ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης 29,1%. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 198.500 συμβόλαια και ποσοστό κάλυψης 18,1%, τα Ιόνια Νησιά με 18,8%, το Νότιο Αιγαίο με 17,9% και η Πελοπόννησος με 17,6%.

Χαμηλότερα ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης καταγράφονται στο Βόρειο Αιγαίο, στο 12,9%, στη Δυτική Μακεδονία, στο 13,4%, και στην Ήπειρο, στο 14,2%.

Η συνολική εικόνα δείχνει σταδιακή ενίσχυση της ασφάλισης κατοικίας, με μεγαλύτερη παρουσία των καλύψεων για σεισμό και καιρικά φαινόμενα και με το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης της χώρας να κινείται πλέον πάνω από το 20%.

Στα 26.053 τα συμβόλαια τεχνικών ασφαλίσεων

Εν τω μεταξύ, αύξηση στον αριθμό των συμβολαίων τεχνικών ασφαλίσεων καταγράφει για το 2025 η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Στην έρευνα συμμετείχαν 21 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 91,4% της αγοράς.

Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 26.053 συμβόλαια τεχνικών ασφαλίσεων, έναντι 21.912 το 2024, με την αύξηση να διαμορφώνεται στο 18,9%.

Η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά ασφαλίσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανικών βλαβών και συναφών τεχνικών κινδύνων, με 10.547 συμβόλαια και συμμετοχή 40,5% στο σύνολο. Ακολουθούν οι ασφαλίσεις για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με 6.441 συμβόλαια και ποσοστό 24,7%.

Παράλληλα, 6.039 συμβόλαια αφορούσαν ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου για οικοδομικά έργα και έργα συναρμολόγησης και παρέμεναν σε ισχύ στο τέλος του 2025. Επιπλέον, 2.157 συμβόλαια της ίδιας κατηγορίας είχαν μικρή διάρκεια, με έναρξη και λήξη εντός του έτους.

Η αύξηση του συνολικού αριθμού προήλθε κυρίως από τις ασφαλίσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανικών βλαβών και συναφών καλύψεων, όπου ο αριθμός των συμβολαίων ενισχύθηκε κατά 47,9%.

Στα κανάλια διαμεσολάβησης, τα δίκτυα και οι ασφαλιστικοί πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας συγκέντρωσαν το 51,1% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των τεχνικών ασφαλίσεων. Οι μεσίτες ασφαλίσεων ακολούθησαν με 39,3%, ενώ μικρότερα μερίδια κατέγραψαν οι απευθείας πωλήσεις, η συνεργασία με τράπεζες και τα δίκτυα αποκλειστικής συνεργασίας.

Μείωση στις ζημιές και στις αποζημιώσεις

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ζημιών παρουσίασε σημαντική υποχώρηση. Για τα συμβόλαια που εκδόθηκαν το 2025 δηλώθηκαν 1.269 ζημιές, έναντι 1.958 το 2024, μείωση 35,2%.

Οι περισσότερες ζημιές αφορούσαν ασφαλίσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανικών βλαβών και συναφών κινδύνων, με 507 περιστατικά και ποσοστό 40% του συνόλου. Ακολούθησαν οι ασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με 426 ζημιές και ποσοστό 33,6%.

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις ανήλθαν σε 1,82 εκατ. ευρώ, έναντι 5,13 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 64,6%. Παράλληλα, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκαν σε 10,66 εκατ. ευρώ, από 12,07 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, μειωμένες κατά 11,7%.

Ως προς τις αιτίες, το 69,9% των δηλωθεισών ζημιών εντάσσεται στην κατηγορία «λοιπά αίτια», στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κλοπές, καθιζήσεις, καταρρεύσεις, κακόβουλες ενέργειες, ελαττωματικά υλικά και μηχανικές βλάβες. Οι ηλεκτρικές βλάβες αντιστοιχούν στο 11,6%, η αστική ευθύνη στο 7,6%, τα καιρικά φαινόμενα στο 6,7% και η φωτιά στο 4,1%.

Η μέση ζημία για το σύνολο των τεχνικών ασφαλίσεων το 2025 υπολογίζεται σε 9.828 ευρώ, ενώ η μέση συχνότητα ζημιών διαμορφώνεται στο 4,9%. Η ΕΑΕΕ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του 2025 αποτελούν πρώτη εκτίμηση, καθώς το τελικό ύψος των αποζημιώσεων μπορεί να μεταβληθεί με την προσθήκη νεότερων στοιχείων.