Ο κολομβιανός επιχειρηματικός όμιλος Grupo Gilinski και η GeoPark κατέληξαν σε συμφωνία με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA για την από κοινού αξιοποίηση του κοιτάσματος πετρελαίου Bare.

Η συμφωνία υπεγράφη την Παρασκευή, όπως προκύπτει από εικόνες της σχετικής τελετής που προβλήθηκαν από την κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος του ομίλου Grupo Gilinski, που είναι και πλειοψηφικός μέτοχος της GeoPark, Χάιμε Χιλίνσκι, εμφανίζεται στα πλάνα αυτά μαζί με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Η GeoPark διαθέτει την αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία που απαιτείται (…) καθώς και τη χρηματοοικονομική ισχύ» για την ανάπτυξη του κοιτάσματος, είπε ο Χιλίνσκι. «Αυτή η συμφωνία δεν είναι απλώς μια εμπορική συναλλαγή. Είναι μια δήλωση κοινής πίστης στο μέλλον της Βενεζουέλας, στους ανθρώπους της και στο τεράστιο δυναμικό των φυσικών της πόρων», πρόσθεσε.

Η 25ετής συμφωνία είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά υπογραφών από διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες για την επέκταση ή την έναρξη δραστηριοτήτων στη Βενεζουέλα. Οι συμφωνίες αυτές δεν σχετίζονται με εκείνη μεταξύ του Καράκας και της Ουάσιγκτον που δίνει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε 17 πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας.