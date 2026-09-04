Στη βαθμίδα BBB διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας η Morningstar DBRS, προχωρώντας παράλληλα σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από «σταθερές» σε «θετικές». Η κίνηση αυτή ενισχύει τις προσδοκίες ότι, εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, θα μπορούσε να ακολουθήσει αναβάθμιση της χώρας σε υψηλότερη βαθμίδα σε κάποια από τις επόμενες αξιολογήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εξέλιξη του κόστους εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους. Σύμφωνα με την ανάλυση, η Ελλάδα ξεχωρίζει μεταξύ εννέα κρατών της Ευρωζώνης, καθώς είναι η μοναδική χώρα στην οποία οι δαπάνες για τόκους προβλέπεται το 2030 να βρίσκονται χαμηλότερα σε σχέση με το 2025, με τη διαφορά να υπολογίζεται στις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Η αλλαγή του outlook σε «θετικό» αποτελεί ουσιαστικά ένα θετικό σήμα για την επόμενη κίνηση του οίκου. Η συνέχιση της δημοσιονομικής βελτίωσης και η περαιτέρω υποχώρηση του δημόσιου χρέους θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε η Morningstar DBRS να προχωρήσει μελλοντικά σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Σειρά παίρνουν οι υπόλοιποι οίκοι

Το ημερολόγιο των αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία συνεχίζεται στις 18 Σεπτεμβρίου, με τις αποφάσεις της Moody’s και της Scope Ratings. Η Ελλάδα αξιολογείται σήμερα με BBB από τη Scope, ενώ η Moody’s την κατατάσσει στη βαθμίδα Baa3.

Στη συνέχεια, στις 23 Οκτωβρίου αναμένεται η αξιολόγηση της Standard & Poor’s, ενώ στις 6 Νοεμβρίου ακολουθεί η Fitch. Και οι δύο οίκοι διατηρούν αυτή τη στιγμή την ελληνική οικονομία στη βαθμίδα BBB.