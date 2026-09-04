Ένα σημαντικό βήμα για την επέκταση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας έγινε σήμερα με την υπογραφή νέου Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του Κάθετου Διαδρόμου. H GASTRADE και οι συμμετέχουσες εταιρείες καλωσόρισαν επίσημα τη NOMAGAS της Βόρειας Μακεδονίας και την Transportgas Serbia της Σερβίας στην πρωτοβουλία, επεκτείνοντας περαιτέρω τον Κάθετο Διάδρομο στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 10ου Ενεργειακού Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEF), παρουσία του Έλληνα Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, της, Υπουργού Ενέργειας της Βουλγαρίας, Iva Petrova, της Υπουργού Ενέργειας, Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας, Sanja Božinovska, του Ουκρανού Υφυπουργού Ανάκαμψης, Υποδομών και Μεταφορών, Artem Rybchenko, της Υφυπουργού Ενέργειας και Ορυχείων της Σερβίας, Jovana Joksimović, του Υφυπουργού Ενέργειας της Ρουμανίας, Cristian-Silviu Bușoi, του Επίτιμου Προξένου της Ουγγαρίας στη Θεσσαλονίκη, Δημήτριου Τάκα και του Επίτιμου Προξένου της Σλοβακίας στη Θεσσαλονίκη, Δημήτριου Παπασταύρου. Στην τελετή παρέστησαν επίσης η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ο Joshua Volz, Ειδικός Απεσταλμένος για την Ενέργεια των ΗΠΑ και η Επιτετραμμένη Ακόλουθος των ΗΠΑ στη Βόρεια Μακεδονία Nicole Varnes.

Με την προσθήκη των δύο νέων μελών, ο Κάθετος Διάδρομος συγκεντρώνει πλέον:

Ελλάδα: DESFA, Gastrade

Βουλγαρία: ICGB, Bulgartransgaz

Ρουμανία: Transgaz

Ουγγαρία: FGSZ

Σλοβακία: Eustream

Ουκρανία: GTSOU

Μολδαβία: Vestmoldtransgaz

Βόρεια Μακεδονία: NOMAGAS

Σερβία: Transportgas Serbia

Η επέκταση αντικατοπτρίζει τη συνεχή συνεργασία μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με την υποστήριξη των Υπουργών Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασμού και την ενίσχυση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας.

Μέσω του νέου Μνημονίου, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα συντονίσουν περαιτέρω την ανάπτυξη και λειτουργία των διασυνδεδεμένων συστημάτων μεταφοράς τους, εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση της χρήσης των υφιστάμενων υποδομών, στον εντοπισμό πρόσθετων αναγκών υποδομής, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αμφίδρομης ροής φυσικού αερίου και στην επέκταση της διασυνοριακής δυναμικότητας. Η συνεργασία θα συνεχιστεί επίσης σε ρυθμιστικό, τεχνικό και εμπορικό επίπεδο, με στόχο να καταστεί ο Κάθετος Διάδρομος πιο ευέλικτος, ανταγωνιστικός και ελκυστικός για την αγορά.

Με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, ο Κάθετος Διάδρομος επεκτείνεται περαιτέρω στα Δυτικά Βαλκάνια, ενισχύοντας τον βασικό του ρόλο ως περιφερειακής ενεργειακής οδού που συνδέει διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού με αγορές σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Ο Κωνσταντίνος Σιφναίος, Διευθύνων Σύμβουλος της Gastrade, δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή για την επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου με τη συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη διεύρυνση των εναλλακτικών πηγών και οδεύσεων ενέργειας προς τα Δυτικά Βαλκάνια και τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του αλλά και τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς τη ΝΑ και Κεντρική Ευρώπη. Η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής, με τον Τερματικό Σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης αλλά και το σχεδιαζόμενο LNG Θράκης. Η Gastrade είναι υπερήφανη που πρωταγωνιστεί σε αυτή τη προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου, σταθερότερου και ανθεκτικότερου Ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος.»