Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του «Thessaly Pass», ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον «Daniel».

Στη Μαγνησία το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς – Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων.

Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, Σεπτέμβριο – Οκτώβριο και Νοέμβριο – Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό voucher σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του «Thessaly – Evros Pass 2026» ανέρχεται σε 2,05 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν τους δήμους της Θεσσαλίας.