Η αναζήτηση κατοικίας γίνεται ολοένα και ακριβότερη υπόθεση για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς τα ενοίκια συνέχισαν να ανεβαίνουν και το 2026, χωρίς μάλιστα οι αυξήσεις να περιορίζονται στις ακριβές συνοικίες της Αθήνας ή στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Τα στοιχεία πραγματικών μισθώσεων της REMAX Ελλάς σε 124 περιοχές αποτυπώνουν μια αγορά που εξακολουθεί να πιέζεται από την υψηλή ζήτηση και τη σχετικά περιορισμένη προσφορά κατάλληλων κατοικιών. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση αύξηση των ενοικίων φτάνει φέτος το 3,8%, ενώ σε αρκετές περιοχές οι ανατιμήσεις είναι διψήφιες και ξεπερνούν ακόμη και το 15%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερες από 30 περιοχές της χώρας έχουν πλέον μέσο ενοίκιο τουλάχιστον 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι για ένα σπίτι 80 τετραγωνικών, ο ενοικιαστής χρειάζεται, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 800 ευρώ τον μήνα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τρεις εντελώς διαφορετικές αγορές: Κολωνάκι, Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης και Σαντορίνη, με 14 ευρώ ανά τετραγωνικό. Ακολουθούν Βάρη-Βάρκιζα και Λυκαβηττός με 13 ευρώ.

Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται και στις περιοχές όπου οι τιμές ανεβαίνουν ταχύτερα. Η μεγαλύτερη αύξηση πανελλαδικά καταγράφεται στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας με 16,7%, ενώ ακολουθούν τα Πετράλωνα με 15,6%. Κυψέλη και Θέρμη Θεσσαλονίκης καταγράφουν άνοδο 14,3%.

Ανεβαίνει ο λογαριασμός στην Αττική

Στην Αττική, η μέση τιμή έχει φτάσει στα 9,2 ευρώ ανά τετραγωνικό από 8,9 ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,3%.

Στον Δήμο Αθηναίων και τις γειτονικές περιοχές, η μέση τιμή είναι ακόμη υψηλότερη, στα 9,8 ευρώ, με ετήσια άνοδο 5,4%.

Πέρα από το Κολωνάκι και τον Λυκαβηττό, ακριβές επιλογές αποτελούν πλέον ο Νέος Κόσμος με 10,6 ευρώ ανά τ.μ. και τα Πετράλωνα με 10,4 ευρώ. Η περιοχή του Χίλτον βρίσκεται στα 10 ευρώ, τα Εξάρχεια στα 9,8 ευρώ, το Κουκάκι στα 9,7 ευρώ και οι Αμπελόκηποι και ο Ζωγράφου στα 9,6 ευρώ.

Στην άλλη πλευρά βρίσκονται τα Πατήσια με 7,5 ευρώ και ο Βύρωνας με 7,6 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Η μεγάλη αλλαγή, πάντως, εντοπίζεται στα Πετράλωνα, όπου τα ενοίκια μέσα σε έναν χρόνο αυξήθηκαν κατά 15,6%, και στην Κυψέλη με 14,3%.

Πάνω από 10 ευρώ σε Βόρεια και Νότια Προάστια

Τα Βόρεια Προάστια έχουν πλέον μέσο ενοίκιο 10,3 ευρώ ανά τετραγωνικό. Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη βρίσκονται στα 12 ευρώ, ο Παπάγου στα 11,6 ευρώ και η Κηφισιά και το Νέο Ψυχικό στα 11 ευρώ.

Ακόμη και σε αυτή την ήδη ακριβή αγορά υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις. Στον Παπάγου, η άνοδος φτάνει το 12,6% και στον Χολαργό το 10,8%.

Ακριβότερα παραμένουν συνολικά τα Νότια Προάστια, όπου ο μέσος όρος έχει φτάσει στα 11,1 ευρώ ανά τετραγωνικό. Η Βάρη-Βάρκιζα βρίσκεται στα 13 ευρώ, η Γλυφάδα στα 12,4 και η Βούλα και το Ελληνικό στα 12 ευρώ.

Αντίθετα, η Αργυρούπολη παραμένει αισθητά χαμηλότερα, στα 8,6 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στα Δυτικά Προάστια, οι απόλυτες τιμές είναι χαμηλότερες, αλλά οι αυξήσεις μεγαλύτερες. Το μέσο ενοίκιο διαμορφώνεται στα 7,4 ευρώ ανά τετραγωνικό, καταγράφοντας άνοδο 5,7%, τη μεγαλύτερη μεταξύ των επιμέρους ζωνών της Αττικής.

Από 5,6 ευρώ στο Πέραμα έως 10 ευρώ στο Πασαλιμάνι

Μεγάλες διαφορές εμφανίζει και η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Το Πασαλιμάνι και το Νέο Φάληρο έχουν φτάσει στα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ η Πειραϊκή, η Καστέλα και η Φρεαττύδα βρίσκονται στα 9,5 ευρώ.

Στον αντίποδα, στο Πέραμα, το μέσο ενοίκιο περιορίζεται στα 5,6 ευρώ, στο Κερατσίνι και τα Καμίνια στα 5,8 ευρώ και στον Κορυδαλλό στα 6 ευρώ.

Ο Κορυδαλλός, ωστόσο, παρουσιάζει μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις, 11,1% μέσα σε έναν χρόνο, δείχνοντας ότι η ανοδική πίεση μεταφέρεται σταδιακά και στις οικονομικότερες περιοχές.

Θεσσαλονίκη: Ακριβό το κέντρο, μεγάλη άνοδος στη Θέρμη

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση αύξηση είναι πιο συγκρατημένη, στο 3%, με το ενοίκιο να διαμορφώνεται στα 7,7 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Η Παλιά Παραλία παραμένει στην κορυφή με 14 ευρώ, ενώ το Ιστορικό Κέντρο βρίσκεται στα 11,4 ευρώ και η Νέα Παραλία στα 10 ευρώ.

Στα δυτικά της πόλης, οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες, με μέσο όρο 6,1 ευρώ, αλλά αυξήθηκαν κατά 5,2% μέσα σε έναν χρόνο.

Στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ξεχωρίζει η Θέρμη, όχι τόσο για την απόλυτη τιμή των 8 ευρώ ανά τετραγωνικό, όσο για το άλμα 14,3% που σημείωσε σε σχέση με το 2025.

Οι μεγάλες αποκλίσεις στην περιφέρεια

Εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, το μέσο ενοίκιο βρίσκεται στα 7,8 ευρώ ανά τετραγωνικό, αυξημένο κατά 4%.

Η τουριστική ζήτηση κρατά αρκετά νησιά στις πρώτες θέσεις. Η Σαντορίνη βρίσκεται στα 14 ευρώ ανά τετραγωνικό, η Μύκονος και η Νάξος στα 12 ευρώ και η Πάρος και το Ρέθυμνο στα 11 ευρώ. Τα Χανιά και ο Βόλος έχουν φτάσει στα 10 ευρώ.

Υπάρχει όμως και η άλλη Ελλάδα των ενοικίων. Στη Θάσο, η μέση τιμή είναι 4,7 ευρώ ανά τετραγωνικό, στον Πύργο 5,1 ευρώ, στην Καρδίτσα 5,2 ευρώ, στην Κατερίνη 5,5 ευρώ και στο Άργος 5,6 ευρώ.

Η μεγαλύτερη αύξηση ολόκληρης της έρευνας εντοπίζεται στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, με 16,7%, ενώ ακολουθούν η Καβάλα με 12,1% και η Δράμα με 10,2%.

Μέσα σε αυτή τη γενικευμένα ανοδική εικόνα, υπάρχει και μία αξιοσημείωτη εξαίρεση: η Πάρος είναι η μοναδική περιοχή της περιφέρειας στην οποία καταγράφηκε μείωση, με το μέσο ενοίκιο να υποχωρεί κατά 8,3%.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η στεγαστική πίεση εξαπλώνεται πλέον πέρα από τις παραδοσιακά ακριβές περιοχές. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο εύρημα: όσο τα ακριβότερα σημεία παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, η αναζήτηση οικονομικότερης κατοικίας μεταφέρει σταδιακά τη ζήτηση –και μαζί τις αυξήσεις– σε γειτονιές που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν ως πιο προσιτές εναλλακτικές.