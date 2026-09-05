Με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα συνεχίζεται η εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», μιας δράσης που έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των σύγχρονων οικογενειών και να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε εργαζόμενους γονείς.

Η συμμετοχή μέχρι σήμερα καταγράφει σημαντική δυναμική, με χιλιάδες οικογένειες και επιμελητές να έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και, με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, να υποβάλουν την αίτησή τους.

Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό μητρώο. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά.

Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και τρία παιδιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και σε 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το ακριβές ωράριο συμφωνείται μεταξύ γονέα και επιμελητή.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τους γονείς, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

24.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για οικογένειες με ένα παιδί.

27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά.

Χωρίς εισοδηματικό όριο για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Η δυνατότητα συμμετοχής αφορά οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ξεπερνά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα 50 εκατομμύρια ευρώ.