Η ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης ξεκίνησε να οδηγεί σε απώλειες θέσεων εργασίας, αλλά δεν πλήττει τα χειρωνακτικά επαγγέλματα. Αντιθέτως, θύματα είναι οι πτυχιούχοι.

Έκθεση που συντάχθηκε από ερευνητές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας έδειξε ότι μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι αγγελίες εργασίας, σε θέσεις που χρειάζονται πτυχίο, μειώθηκαν κατά περίπου 8%.

«Αυτές οι εξελίξεις υποδηλώνουν ότι οι πρόσφατοι απόφοιτοι πανεπιστημίου, των οποίων το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ταχείας υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ο τομέας στον οποίο είναι πιθανό να εμφανιστούν πρώτα οι επιπτώσεις της GenAI στην απασχόληση και τα εισοδήματα», ανέφεραν οι Samuel Dodini και Tucker Smith.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η πολιτεία με τους περισσότερους άνεργους πτυχιούχους που δεν βρίσκουν δουλειά λόγω της ΑΙ, είναι το Τέξας, κάτι που αποτελεί ειρωνία, καθώς είναι το μέρος της Αμερικής με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ευρήματα, λοιπόν, έρχονται σε μια εποχή που εντείνονται οι φόβοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξαλείφει τις θέσεις εργασίας. Ενδεικτικά, τον Αύγουστο, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας διαπίστωσε ότι η ανεργία των νέων σε παγκόσμιο επίπεδο αυξανόταν, ιδίως στις οικονομίες με υψηλότερα εισοδήματα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανεργία των νέων στην περιοχή της Βόρειας Αμερικής αυξήθηκε από 8,3% το 2023 σε 9,8% το 2025. Στη Βόρεια, Νότια και Δυτική Ευρώπη, η ανεργία των νέων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στο 15% το 2025, πρόσθεσε η έκθεση.

Η έκθεση του ΔΟΕ διαπίστωσε ότι οι θέσεις εργασίας που παραδοσιακά αποτελούσαν είσοδο στην αγορά για τους νέους εργαζόμενους, παρουσίαζαν μείωση.

«Αν και η άμεση επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας παραμένει ασαφής, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και να υποτιμάμε τους κινδύνους», είπε η Σούκτι Ντασγκούπτα, διευθύντρια του τμήματος απασχόλησης, δεξιοτήτων και βιώσιμων επιχειρήσεων του ΔΟΕ. «Η τεχνολογική πρόοδος, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να λειτουργεί υπέρ των νέων και όχι εις βάρος τους».

Οι ερευνητές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας ανέφεραν ότι τα επαγγέλματα που εκτίθενται περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού, τον σχεδιασμό ιστοσελίδων και επαγγέλματα που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση υπολογιστών, προσθέτοντας ότι οι διευθυντές, οι υπάλληλοι γραφείου, οι συντάκτες και άλλα επαγγέλματα γραφείου εκτίθενται επίσης σε μεγάλο βαθμό.