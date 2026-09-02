Παράταση έως και δώδεκα μήνες προβλέπεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής, απόδοσης και προκήρυξης των θέσεων στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η σχετική διάταξη αλλάζει το χρονοδιάγραμμα που είχε προβλεφθεί για την άμεση προκήρυξη των κενών θέσεων στις λαϊκές αγορές, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους εμπλεκόμενους φορείς για να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Ειδικότερα, η προθεσμία για τη διαγράμμιση και την καταγραφή των θέσεων από τα αναγνωρισμένα πρωτοβάθμια σωματεία πωλητών αυξάνεται από τέσσερις σε επτά μήνες.

Από τον όγδοο μήνα θα ξεκινά η ανάρτηση των σχετικών καταστάσεων και η υποβολή ενστάσεων, ενώ μέχρι τον ενδέκατο μήνα θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί οι πίνακες και να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης των θέσεων.

Στο 50%-50% οι θέσεις για παραγωγούς και επαγγελματίες

Από τον ενδέκατο μήνα οι περιφέρειες, καθώς και οι αρμόδιοι Φορείς Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών στην Αττική και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, θα προχωρούν στην ανάρτηση και την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων.

Η κατανομή θα γίνεται ισόποσα, με το 50% των θέσεων να προορίζεται για παραγωγούς και το υπόλοιπο 50% για επαγγελματίες πωλητές.

Με τη συμπλήρωση των δώδεκα μηνών θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων και να έχει ολοκληρωθεί η απόδοση των θέσεων στους δικαιούχους.

Εάν το χρονικό αυτό διάστημα περάσει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, η σχετική αρμοδιότητα θα μεταφέρεται στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Τι ισχύει όπου έχουν ήδη γίνει κάποιες διαδικασίες

Για τις λαϊκές αγορές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί ένα ή περισσότερα στάδια της προβλεπόμενης διαδικασίας, οι αρμόδιοι φορείς δεν θα είναι υποχρεωμένοι να τα επαναλάβουν.

Θα πρέπει, ωστόσο, να ολοκληρώσουν όλες τις ενέργειες που παραμένουν σε εκκρεμότητα μέσα στη νέα προθεσμία των δώδεκα μηνών.

Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από τις 29 Αυγούστου 2026.